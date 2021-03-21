Неизвестные мошенники обманули дочь Ницой

Украинская писательница Лариса Ницой в Фейсбуке рассказала подписчикам, как ее дочь Лесю в этой же соцсети обманули неизвестные мошенники.

Пост о схеме развода, на которую клюнула Леся, Ницой сделала 29 марта, однако он провисел недолго. Писательница почему-то решила его удалить.

По словам Ницой, дочке в Фейсбуке написала ее подруга, которая сейчас находится за границей. Приятельница попросила помочь, сбросив на карточку 6000 гривен.

"Дочь переписывалась с ней - и скинула (деньги - Ред.). Однако, как оказалось, это переписывалась не подруга, а злоумышленники, которые взломали страницу подруги", - поведала писательница.

Дочь сразу же обратилась в банк. Но там развели руками, сказав, что девушка сама виновата - ведь деньги она переслала добровольно. После этого Леся написала заявление в полицию.

"В полиции послали в один отдел - оттуда послали в другой отдел - оттуда послали в третий отдел, где не оказалось следователя, и дочери сказали, что киберполиция не найдет владельца карточки", - возмутилась Ницой.