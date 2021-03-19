В Одессе из-за "красной" зоны отменили Юморину-2021

В 2021 году в Одессе, которая входит в "красную" зону карантина, отменили "Юморину".

Это фестиваль юмора и сатиры, который ежегодно проводится в городе 1 апреля.

Об этом в видеообращении сообщила начальник Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

"В этом году Юморина на карантине", - сказала Маркова, добавив, что в городе в 2021 году не будет массового шествия и уличных концертов.

Местные власти, по словам Марковой, планировали организовать по всему городу различные развлекательные мероприятия: 3D-фотозоны, флешмобы, выставки цитат, карикатур, смешных фотографий и тому подобное.

"Однако и этого сделать мы не сможем, потому что Одесса в "красной" зоне. Поэтому делайте себе настроение сами...", - сказала чиновница.

По ее словам, сейчас в мэрию со всего мира присылают поздравления с "Юмориной", которые будут обнародованы 1 апреля на странице Департамента культуры и туризма в Facebook и на сайте города.