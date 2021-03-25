Когда появляются тромбы после укола AstraZeneca выяснила Канада

Власти Канады приняли непростое решение, и после появления на упаковках с лекарством официального предупреждения об угрозе, временно приостановили в стране вакцинацию населения препаратом компании AstraZeneca. Этот запрет касается прививок для людей в возрасте до 55 лет.

Как и в предыдущих случаях приостановок вакцинации в других странах - есть угроза возникновения тромбов и летальных исходов.

Об этом cообщает Associated Press.

Министерство здравоохранения Канады назвало эту паузу мерой предосторожности.

"Существует значительная неопределенность в отношении пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет с учетом потенциальных рисков", - сказал Шелли Дикс, заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации.

Доктор Джосс Реймер из целевой группы по внедрению вакцины в Манитобе (провинция Канады - Ред.) сообщила, что тромбоз проявляется примерно у одного из 100 000 людей, привитых вакциной AstraZeneca. Обычно это происходит между четвертым и двадцатым днями после укола.

Такие данные были получены на основе анализа итогов вакцинации целевой группы в рамках массовой кампании.