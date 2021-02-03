 

С 1 апреля в лесах Украины наступает сезон тишины

События Сегодня, 09:030
С 1 апреля в лесах Украины наступает сезон тишины

Ежегодно с 1 апреля по 15 июня в Украине действует так называемый сезон тишины. Это период массового размножения диких животных, когда им нельзя мешать выводить потомство и заботиться о нем.

В Чернобыльском заповеднике рассказали, почему это важно, и напомнили, что в Украине за нарушение этого режима предусмотрены наказания.

По словам сотрудников заповедника, шум и беспокойство мешают зверям и птицам заботиться о своем потомстве. Присутствие людей и тем более любая их хозяйственная деятельность в местах, где живут дикие животные, создает так называемый фактор беспокойства, который вызывает у зверей состояние постоянной напряженности, нарушает суточный ритм их жизнедеятельности.

Напуганные людьми, животные могут бросить своих малышей, а пернатые вынуждены улетать с гнезд.

Чтобы защитить представителей дикой фауны во время размножения, обеспечить их рост и спокойное развитие, в 2015 году на законодательном уровне было введено природоохранное мероприятие - сезон тишины (статья 39 закона Украины "О животном мире").

В это время в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, являющиеся источником повышенного шума и беспокойства:

  • санитарные рубки леса;

  • запуск фейерверков;

  • стрельба;

  • использование моторных маломерных судов;

  • проведение взрывных работ;

  • организация ралли и других соревнований на автотранспорте.

"Когда вы будете находиться в лесу или других экосистемах, помните: человек ответственен за братьев наших меньших.
Нарушители этих правил будут нести не только моральную, но и финансовую ответственность: штраф от 30 до 50, а должностные лица - от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан", - заявили в заповеднике.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, тишина, дикие, животные, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Ужесточить наказание за незаконное выселение из жилья могут в Украине
Ужесточить наказание за незаконное выселение из жилья могут в Украине
3-фев-2021, 19:13
На арене цирка в Татарстане взбунтовавшиеся слоны устроили драку
На арене цирка в Татарстане взбунтовавшиеся слоны устроили драку
21-мар-2021, 21:11
Единственное условие для введения жесткого карантина в Украине назвали в Минздраве
Единственное условие для введения жесткого карантина в Украине назвали в Минздраве
5-фев-2021, 14:37
Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина
Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина
16-фев-2021, 13:54
Помощь безработным на период карантина расширят в Украине
Помощь безработным на период карантина расширят в Украине
1-мар-2021, 19:42

Последние новости

09:06
События
Под Луганском будут производить копию японского препарата от COVID-19
09:04
События
Украина планирует получить вакцину Pfizer и новые дозы AstraZeneca до 15 апреля, - Степанов
09:03
События
С 1 апреля в лесах Украины наступает сезон тишины
08:59
События
Когда появляются тромбы после укола AstraZeneca выяснила Канада
08:57
События
В Одессе из-за "красной" зоны отменили Юморину-2021
08:55
Политика
Уезжать из Украины всех, "кто в нее не верит" призвал "Слуга народа" Камельчук
08:52
События
Неизвестные мошенники обманули дочь Ницой
08:47
События
Джордж Мартин заключил с HBO пятилетнюю сделку на восьмизначную сумму
08:43
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 марта 2021
Вчера, 2021-03-29
22:54
Политика
Вслед за Байденом президент Литвы Науседа назвал Путина убийцей
20:54
События
В Украину иностранцы могут въехать только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус
20:52
События
В здание Конституционного суда не пустили уволенных Зеленским Тупицкого и Касминина
20:45
События
Как в Киеве разгорелись страсти вокруг "русско-украинского поэта" Шевченко
17:52
События
В розыск бывшего шефа "Приватбанка" Дубилета объявило НАБУ
17:50
События
Вариант закрытия школ, садиков и приостановки общественного транспорта рассматривает мэрия Киева
17:46
События
Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья
16:50
События
Как радикалы избили уличного музыканта в Киеве за песню Моргенштерна
15:13
События
О чем книга скандального комбата "Торнадо" Руслана Онищенко
14:04
События
Обрушившийся после указа об увольнении Тупицкого сайт КСУ не работает уже третий день
13:24
События
О снятии с мели судна Ever Given объявил президент Египта

Новости ТОП-7

Как лично задерживал за убийство в Севастополе в 1996 году Семена Семенченко рассказал генерал полиции19743
Львовянину за футболку с надписью "СССР" вынес приговор суд8113
Семён Семенченко дал совет после своего ареста7634
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 марта 20214123
Куратор батальона "Кривбас" обвинил Влада Сорда во лжи2920
О чем книга скандального комбата "Торнадо" Руслана Онищенко1825
Украина перевела часы. Точное киевское время сейчас1224

Досуг

Главное, что нужно знать о вине Мерло: вкус, как и с чем пить?
Главное, что нужно знать о вине Мерло: вкус, как и с чем пить?
Вино Мерло — один из самых популярных и самых продаваемых сортов красного вина в мире, с которым вправе конкурировать только Каберне Совиньон!
Вчера, 23:04102
Терминалы сбора данных: виды, особенности, преимущества
Терминалы сбора данных: виды, особенности, преимущества
Все, что нужно знать о терминалах сбора данных.
Вчера, 23:03102
Топ 5 мотошлемов: подборка по брендам. Как выбрать мотошлем?
Топ 5 мотошлемов: подборка по брендам. Как выбрать мотошлем?
Разбираемся, как правильно выбирать мотошлем. Что учесть при покупке мотошлема для мопеда, скутера или мотоцикла? Топ мотошлемов известных брендов. Рейтинг шлемов мировых брендов.
Вчера, 23:00100
Регистрация компании в Эстонии: преимущества
Регистрация компании в Эстонии: преимущества
Все больше предпринимателей решают начать бизнес за рубежом. Эстония все чаще выбирается отечественными предпринимателями. Все формальности можно оформить онлайн, а страна соблазняет иностранных предпринимателей низкими затратами и налогами.
Вчера, 22:5681
Держим ножки в тепле: зачем нужны пинетки
Держим ножки в тепле: зачем нужны пинетки
Новорожденным надевают специальную обувь на мягкой подошве. Внешне она может быть похожа на носки, туфельки или кеды. Это пинетки.
Вчера, 13:50102
Методы терапии вывиха надколенника
Методы терапии вывиха надколенника
Выбор тактики лечения вывиха надколенника. Консервативные методики: вправление, фиксация, прием лекарств, гимнастика. Оперативное вмешательство: поэтапное проведение артроскопии. Реабилитация после операции.
Вчера, 13:18110

События

Под Луганском будут производить копию японского препарата от COVID-19
Под Луганском будут производить копию японского препарата от COVID-19
Оригинальный препарат "Фавипиравир" разработали в Японии в 2014 году для лечения от лихорадки Эбола.
Сегодня, 09:0625
Украина планирует получить вакцину Pfizer и новые дозы AstraZeneca до 15 апреля, - Степанов
Украина планирует получить вакцину Pfizer и новые дозы AstraZeneca до 15 апреля, - Степанов
В рамках COVAX, рассказал министр, наша страна должна получить не меньше 8 млн прививок.
Сегодня, 09:0433
С 1 апреля в лесах Украины наступает сезон тишины
С 1 апреля в лесах Украины наступает сезон тишины
Ежегодно с 1 апреля по 15 июня в Украине действует так называемый сезон тишины. Это период массового размножения диких животных, когда им нельзя мешать выводить потомство и заботиться о нем.
Сегодня, 09:0330
Когда появляются тромбы после укола AstraZeneca выяснила Канада
Когда появляются тромбы после укола AstraZeneca выяснила Канада
Власти Канады приняли непростое решение, и после появления на упаковках с лекарством официального предупреждения об угрозе, временно приостановили в стране вакцинацию населения препаратом компании AstraZeneca.
Сегодня, 08:5939
В Одессе из-за "красной" зоны отменили Юморину-2021
В Одессе из-за "красной" зоны отменили Юморину-2021
В 2021 году в Одессе, которая входит в "красную" зону карантина, отменили "Юморину". 
Сегодня, 08:5739
Неизвестные мошенники обманули дочь Ницой
Неизвестные мошенники обманули дочь Ницой
Украинская писательница Лариса Ницой в Фейсбуке рассказала подписчикам, как ее дочь Лесю в этой же соцсети обманули неизвестные мошенники.
Сегодня, 08:5236
7 Днів