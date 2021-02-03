С 1 апреля в лесах Украины наступает сезон тишины

Ежегодно с 1 апреля по 15 июня в Украине действует так называемый сезон тишины. Это период массового размножения диких животных, когда им нельзя мешать выводить потомство и заботиться о нем.

В Чернобыльском заповеднике рассказали, почему это важно, и напомнили, что в Украине за нарушение этого режима предусмотрены наказания.

По словам сотрудников заповедника, шум и беспокойство мешают зверям и птицам заботиться о своем потомстве. Присутствие людей и тем более любая их хозяйственная деятельность в местах, где живут дикие животные, создает так называемый фактор беспокойства, который вызывает у зверей состояние постоянной напряженности, нарушает суточный ритм их жизнедеятельности.

Напуганные людьми, животные могут бросить своих малышей, а пернатые вынуждены улетать с гнезд.

Чтобы защитить представителей дикой фауны во время размножения, обеспечить их рост и спокойное развитие, в 2015 году на законодательном уровне было введено природоохранное мероприятие - сезон тишины (статья 39 закона Украины "О животном мире").

В это время в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, являющиеся источником повышенного шума и беспокойства:

санитарные рубки леса;





запуск фейерверков;





стрельба;





использование моторных маломерных судов;





проведение взрывных работ;





организация ралли и других соревнований на автотранспорте.

"Когда вы будете находиться в лесу или других экосистемах, помните: человек ответственен за братьев наших меньших.

Нарушители этих правил будут нести не только моральную, но и финансовую ответственность: штраф от 30 до 50, а должностные лица - от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан", - заявили в заповеднике.