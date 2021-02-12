Украина планирует получить вакцину Pfizer и новые дозы AstraZeneca до 15 апреля, - Степанов

В рамках COVAX, рассказал министр, наша страна должна получить не меньше 8 млн прививок.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что до 15 апреля в Украину прибудут партии вакцин от AstraZeneca и Pfizer в рамках инициативы COVAX. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Это первая поставка в рамках COVAX, которую мы ожидаем. Если быть точным — 360 тысяч доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer мы ожидаем до 15 апреля. Это та информация, которую мы имеем от COVAX, что первая поставка должна быть именно в таком объеме и в ближайшие 2-3 недели", — сказал он.

Министр напомнил, что в рамках COVAX Украина всего должна получить 8 млн доз вакцин.

"8 млн доз — это та цифра, которая нам подтверждена. 360 тысяч доз — это первая партия… По информации, которую мы сегодня имеем от COVAX, в целом до 1 июня мы должны получить 1,7 млн доз вакцин в рамках COVAX. И далее, начиная с июня, должны происходить поставки", — заявил он.

COVAX — это глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить их доставку в страны с низким и средним доходом.