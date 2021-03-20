AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

Британская вакцина от коронавируса AstraZenecа, от использования которой отказываются многие страны из-за побочных эффектов, получила новое название Vaxzevria.

Об этом сообщает пресс-служба европейского агентства по лекарственным средствам EMA.

Изменение названия произошло на фоне появившихся в марте сообщений об образовании тромбов у людей, получивших вакцину.

В то же время на портале Агентства медицинских продуктов Швеции указано, что переименование не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о нем, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

25 марта ЕМА одобрило изменение названия после того, как компания подала соответствующую заявку.