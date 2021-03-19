Редакторы газет и Потураев поспорили о законе о медиа

Большинство редакторов печатных СМИ в Украине выступают против принятия репрессивного закона о медиа.

А один из его авторов, глава профильного парламентского комитета Никита Потураев возмущен этим.

О состоявшейся дискуссии сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

Редакторы газет и Никита Потураев имели возможность обсудить спорные вопросы в рамках дискуссии о судьбе украинских медиа в условиях экономического кризиса и пандемии, которую 25 марта организовал НСЖУ.

Правда, разговор о скандальном законе перерос в перепалку между редакторами и главой профильного комитета.

Так, в НСЖУ сообщают, что 85% редакторов газет, по данным всеукраинского опроса НСЖУ, в котором приняли 192 представителя прессы, протестуют против законопроекта "О СМИ".

Причин этому много, часто они говорят о том, что полномочия телевизионного регулятора не должны распространяться на печатные медиа, а также о том, что Нацсовет уже проявил себя как репрессивный орган, поэтому принятие закона в текущем виде приведет к цензуре.

Редактор газеты "Вести" из Славянска Александр Кульбака в рамках дискуссии заявил, что старейшая газета Донбасса, которую он возглавляет (в сентябре ей будет 104 года), может прекратить существование после принятия закона.

"За это время газета только дважды прекращала выход: с 1941 по 1943 год, когда в городе хозяйничали фашисты, и в 2014 году мы три месяца не выходили, когда в Славянске хозяйничал Гиркин. Но точно знаю: если будет принят этот репрессивный закон "О СМИ", я вынужден буду прекратить выпуск газеты... Наш потребитель (а это люди старшего возраста, пенсионеры) откровенно нищенствует. Какой бизнес может быть на пенсионерах, если они последнюю копейку несут за подписку или чтобы покупать газету в розницу?" - сказал он.

По мнению редактора газеты, государство может исправить ситуацию благодаря адресной поддержке газет. Например, по его словам, можно было бы выделить пенсионерам по 150 - 200 гривен в год в рамках целевого назначения, чтобы эти деньги могли тратиться только на подписку общественно-политических изданий.

С критикой в адрес закона согласился и главный редактор газеты "Взгляд" из Черновцов Владимир Бобер. По его мнению, редакциям должен помочь новый законопроект "О медиа", однако он опасается, что этого не произойдет.

"Я согласен, что медиа-законодательство устарело. Но нужны положительные изменения, которые дадут толчок для развития медийной дела. А значит все по принципу: хотим как лучше, а происходит как обычно. Убежден: для того, чтобы законопроект "О медиа" дал положительный результат, нужно его доработать с участием всех заинтересованных сторон: газет, сайтов, радио и телевидения", - сказал Владимир Бобер.

Он не согласен с тем, что регулятивную власть над всеми медиа будет иметь Национальный совет.

"Например, в Черновцах он не может дать сегодня справиться с теми обязанностями, которые уже есть. У нас есть радио "Буковинская волна". Дошло до смешного: суды отменяют решения Национального совета, Нацсовет собирается и снова запрещает работу "Буковинской волны", хотя там нарушения были мелочные", - сказал он.

Присутствовавший на связи Никита Потураев возмутился позицией редакторов и потребовал от них объяснений.

"У нас возникают некоторые вопросы. Потому что, возможно, ошибочно понимается здесь, в Киеве, что ваши органы регулирования не поддерживают государственную политику по защите национальной безопасности Украины. То хотелось бы понять, действительно ли вы против, в том числе, запрета на вещание очевидно антиукраинских медиа?", - заявил глава профильного комитета Рады.

Также он обвинил в НСЖУ в несогласии с государственной политикой Украины.

"Если Национальный союз журналистов имеет другое мнение о том, что происходит в государстве, то он сам может справиться с этими проблемами. Если государственная политика не поддерживается, то я не вижу большой необходимости обращаться к государству", - сказал Потураев

Он также выразил возмущение тем, что участники совещания активно обсуждают закон "О СМИ", а не другие темы.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко как модератор встречи заметил: дискуссия вокруг закона "О медиа" декларировалась повесткой дня совещания: "Здесь демократическая платформа и редакторы сами формулируют проблемы, которые актуальны".

Он также отверг обвинения Потураева в адрес Союза.

"Относительно ваших упреков или сомнений в Национальном союзе журналистов - мы поддерживаем государственную политику, направленную на защиту Украины. Мы поддерживаем меры по защите национальной безопасности. СНБО и президент несут ответственность за защиту Украины, и этому никто не сопротивляется в журналистской среде. По крайней мере, в рамках нашей большой журналистской организации, объединяющей 19 000 членов. У нас солидарная позиция в защиту Украины. И это подтверждается нашими заявлениями и нашими действиями", - сказал Сергей Томиленко.

В ответ Потураев потребовал объяснить, как закон о медиа может привести к закрытию газет.

Владимир Бобер пояснил: "я не хочу, чтобы предоставлялись полномочия Национальному совету по лицензированию прекращать деятельность печатным средствам информации, в чем они совершенно профаны. Я не хочу, чтобы завтра закрыли мою газету, как и радио "Буковинская волна".

Александр Кульбака, в свою очередь, отметил: "Если бы господин Никита Потураев внимательно слушал, в частности, мое выступление. Я не говорил, что принятие закона "О СМИ" приведет к закрытию. Я говорил, что если, не дай Бог, примут этот репрессивный закон, то я сам закрою эту газету. Потому что я хочу заниматься журналистикой, а не постоянной самоцензурой, как главный редактор газеты. Я вижу, как действует Национальный совет по телеканалам. Я не хочу, чтобы таким образом он действовал после того, как получит документы, заложенные в том законе "О СМИ" - чтобы он использовал их отношении газет", - отреагировал на критику он.

Потураев в ответ потребовал ответить на вопрос о действиях СНБО: "Считаете ли вы, что Совет национальной безопасности и обороны, который руководствовался в своей деятельности и отчетами, и заключениями Национального совета, принял решения, которые, с вашей точки зрения, являются выступлением против свободы слова, против свободы медиа, против свободы журналистики?"

Александр Кульбака отпарировал: "При чем здесь Совет по безопасности и обороны, если речь идет о Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания?".

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко попросил Никиту Потураева не политизировать вопрос, а прислушиваться к тому, что говорят редакторы печатных СМИ.

"Законопроект "О ​​СМИ", инициатором и соавтором которого вы являетесь, - это одна из моделей, которую вы предложили без обсуждения с редакторами печатных СМИ, и пытаетесь политизировать этот вопрос. Наша позиция - что телевизионный регулятор не должен распространять свое влияние на область печатных СМИ. Именно этому редакторы и сопротивляются, а не государственной политике", - сказал Сергей Томиленко.