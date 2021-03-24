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События Сегодня, 12:2737
Доходы Шмыгаля упали в пять раз во время работы премьером

Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал за 2020 год более 664 тысяч гривен доходов, в то время как в 2019-м он указывал 3,4 миллионов грн, а в 2018-м - 3,6 млн грн.

Таким образом за время работы премьером его доходы уменьшились более, чем в пять раз

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Единого государственного реестра деклараций.

Согласно документу, зарплата главы правительства за год составила 574 070 гривен, а доход от отчуждения недвижимого имущества - 90 150 грн. Супруга Шмыгаля Катерина за прошлый год задекларировала 25 800 гривен доходов. Таким образом, в сумме получилось 664 220 грн.

Доходы Шмыгаля упали в пять раз во время работы премьером

Также Шмыгаль указал в декларации:

  • 57 728 грн на банковских счетах,
  • $155 тыс. наличными.

Жена и дочь Анна:

  • 12 032 грн на банковских счетах,
  • $80 тыс. наличных средств.

Кроме того, украинский премьер-министр владеет земельным участком (2 200 кв. м) во Львовской области, а его супруга - земучастком (151 кв. м) и домом (215,9 кв. м) во Львове, 25% еще одного земучастка (458 кв. м) в этом же городе, нежилым зданием (417,32 кв. м) и земучастком (2 200 кв. м) во Львовской области.

Также Катерина Шмыгаль владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.

Денис Шмыгаль стал премьером Украины в марте 2020 года.

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