 

За помощь в 8000 гривен пострадавшим от локдауна проголосовала Рада

События Сегодня, 16:0145
За помощь в 8000 гривен пострадавшим от локдауна проголосовала Рада

Рада проголосовала за законопроект № 5300, который предусматривает выплату пострадавшим от локдауна физлицам-предпринимателям и работникам предприятий в красных зонах компенсаций в размере в 8000 гривен.

За такую инициативу проголосовали 312 депутатов.

Речь идет о застрахованных работниках, в отношении которых уплачен Единый соцвзнос за полный квартал.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, выплаты должны быть профинансированы за счет государственного и местных бюджетов

"Законопроект предусматривает государственную помощь из двух источников: госбюджет - это гарантированная сумма 8 тыс. грн, и местные бюджеты - в размере, который определят местные органы власти", - отметила заместитель руководителя Офиса президента по вопросам экономической политики Юлия Свириденко, представляя документ в парламенте.

Выплаты  получат наемные работники, которые потеряли часть зарплаты из-за введения в их регионе, начиная с февраля, красного уровня эпидемической опасности, а также ФОПы, которые потеряли часть дохода в связи с тем, что их экономическая деятельность из-за усиления карантина временно остановлена.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Рада, 7dniv, 7dnivinfo, выплаты  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Шмыгаль заявил что пострадавшим от локдауна в
Шмыгаль заявил что пострадавшим от локдауна в "красной" зоне ФОПам выплатят по 8 тысяч гривен компенсаций
24-мар-2021, 14:39
Поддержку бизнеса в
Поддержку бизнеса в "красной" зоне пообещал Зеленский
19-мар-2021, 22:14
Помощь безработным на период карантина расширят в Украине
Помощь безработным на период карантина расширят в Украине
1-мар-2021, 19:42
С 1 марта в Украине пенсионные выплаты вырастут на 11%
С 1 марта в Украине пенсионные выплаты вырастут на 11%
28-фев-2021, 19:38
Информацию о зарплатах в госкомпаниях хочет открыть Рада
Информацию о зарплатах в госкомпаниях хочет открыть Рада
29-янв-2021, 15:10

Последние новости

16:14
События
Протокол об итогах голосования на округе №50 в Донецкой области приняли в ЦИК
16:08
События
Из-за ошибки врачей жителя Каменского "похоронили заживо"
16:01
События
За помощь в 8000 гривен пострадавшим от локдауна проголосовала Рада
15:56
События
Как локдаун взвинчивает цены на дачи, дома и землю под Киевом
12:30
События
Как локдаун взвинчивает цены на дачи, дома и землю под Киевом
12:27
События
Доходы Шмыгаля упали в пять раз во время работы премьером
12:17
События
Редакторы газет и Потураев поспорили о законе о медиа
12:12
События
AstraZeneca переименовали в Vaxzevria
12:09
События
Украину из списка друзей Путина исключили в Кремле
09:06
События
Под Луганском будут производить копию японского препарата от COVID-19
09:04
События
Украина планирует получить вакцину Pfizer и новые дозы AstraZeneca до 15 апреля, - Степанов
09:03
События
С 1 апреля в лесах Украины наступает сезон тишины
08:59
События
Когда появляются тромбы после укола AstraZeneca выяснила Канада
08:57
События
В Одессе из-за "красной" зоны отменили Юморину-2021
08:55
Политика
Уезжать из Украины всех, "кто в нее не верит" призвал "Слуга народа" Камельчук
08:52
События
Неизвестные мошенники обманули дочь Ницой
08:47
События
Джордж Мартин заключил с HBO пятилетнюю сделку на восьмизначную сумму
08:43
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 марта 2021
Вчера, 2021-03-29
22:54
Политика
Вслед за Байденом президент Литвы Науседа назвал Путина убийцей
20:54
События
В Украину иностранцы могут въехать только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 марта 20214182
О чем книга скандального комбата "Торнадо" Руслана Онищенко3185
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 марта 20212094
Украина перевела часы. Точное киевское время сейчас1271
Санкции против отказавшихся от вакцины украинцев предложил ввести "Слуга народа"1053
Как работает черный рынок вакцин в мире и в Украине666
Как в Киеве разгорелись страсти вокруг "русско-украинского поэта" Шевченко521

Досуг

Как часто нужно проходить ЭКГ: что говорят врачи
Как часто нужно проходить ЭКГ: что говорят врачи
Заболевания, связанные с сердечнососудистой системой, в последнее время стали очень частым явлением, и лучший способ их избежать – профилактика и своевременная диагностика.
Сегодня, 15:4369
Главное, что нужно знать о вине Мерло: вкус, как и с чем пить?
Главное, что нужно знать о вине Мерло: вкус, как и с чем пить?
Вино Мерло — один из самых популярных и самых продаваемых сортов красного вина в мире, с которым вправе конкурировать только Каберне Совиньон!
Вчера, 23:04139
Терминалы сбора данных: виды, особенности, преимущества
Терминалы сбора данных: виды, особенности, преимущества
Все, что нужно знать о терминалах сбора данных.
Вчера, 23:03126
Топ 5 мотошлемов: подборка по брендам. Как выбрать мотошлем?
Топ 5 мотошлемов: подборка по брендам. Как выбрать мотошлем?
Разбираемся, как правильно выбирать мотошлем. Что учесть при покупке мотошлема для мопеда, скутера или мотоцикла? Топ мотошлемов известных брендов. Рейтинг шлемов мировых брендов.
Вчера, 23:00125
Регистрация компании в Эстонии: преимущества
Регистрация компании в Эстонии: преимущества
Все больше предпринимателей решают начать бизнес за рубежом. Эстония все чаще выбирается отечественными предпринимателями. Все формальности можно оформить онлайн, а страна соблазняет иностранных предпринимателей низкими затратами и налогами.
Вчера, 22:56109
Держим ножки в тепле: зачем нужны пинетки
Держим ножки в тепле: зачем нужны пинетки
Новорожденным надевают специальную обувь на мягкой подошве. Внешне она может быть похожа на носки, туфельки или кеды. Это пинетки.
Вчера, 13:50121

События

Протокол об итогах голосования на округе №50 в Донецкой области приняли в ЦИК
Протокол об итогах голосования на округе №50 в Донецкой области приняли в ЦИК
Во вторник, 30 марта, Центральная избирательная комиссия приняла от окружной избирательной комиссии протокол об итогах голосования на промежуточных выборах народного депутата в округе №50 в Донецкой области, согласно результатам которых победил мэр Доброполья Андрей Аксенов.
Сегодня, 16:1441
Из-за ошибки врачей жителя Каменского "похоронили заживо"
Из-за ошибки врачей жителя Каменского "похоронили заживо"
Житель города Каменское Днепропетровской области Богдан Власюк три года назад сильно пострадал в ДТП, однако ему удалось выжить.
Сегодня, 16:0847
За помощь в 8000 гривен пострадавшим от локдауна проголосовала Рада
За помощь в 8000 гривен пострадавшим от локдауна проголосовала Рада
Рада проголосовала за законопроект № 5300, который предусматривает выплату пострадавшим от локдауна физлицам-предпринимателям и работникам предприятий в красных зонах компенсаций в размере в 8000 гривен.
Сегодня, 16:0148
Как локдаун взвинчивает цены на дачи, дома и землю под Киевом
Как локдаун взвинчивает цены на дачи, дома и землю под Киевом
Очередной локдаун повысил спрос на аренду домов и дач под Киевом.
Сегодня, 15:5644
Как локдаун взвинчивает цены на дачи, дома и землю под Киевом
Как локдаун взвинчивает цены на дачи, дома и землю под Киевом
Очередной локдаун повысил спрос на аренду домов и дач под Киевом.
Сегодня, 12:3077
Доходы Шмыгаля упали в пять раз во время работы премьером
Доходы Шмыгаля упали в пять раз во время работы премьером
Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал за 2020 год более 664 тысяч гривен доходов, в то время как в 2019-м он указывал 3,4 миллионов грн, а в 2018-м - 3,6 млн грн.
Сегодня, 12:2769
7 Днів