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События Сегодня, 16:0842
Из-за ошибки врачей жителя Каменского "похоронили заживо"

Житель города Каменское Днепропетровской области Богдан Власюк три года назад сильно пострадал в ДТП, однако ему удалось выжить.

Спустя некоторое время мужчина случайно узнал, что медики признали его умершим.

Об этом мужчина рассказал журналистам телеканала "Украина 24".

"Мотоцикл ехал на скорости 154 км/ч и сбил меня. Я летел 19 метров и остался жив" - вспоминает мужчина события трехлетней давности.

Больше недели пострадавший находился в коме, после чего на протяжении месяцев лечился в стационарах. Уже через год он узнал, что якобы умер в больнице, где никогда не лежал. Во врачебном заключении причиной его смерти указано кровоизлияние в мозг.

О том, что Власюка "похоронили заживо", он узнал случайно. Его мать пошла за справкой в Пенсионный фонд, однако там ее назвали мошенницей и прогнали.

"Одна там самая главная руководитель говорит: вы чего здесь кино рассказываете? Вы знаете, что сын ваш умер... Да он, говорю, жив", - рассказала Любовь Власюк.

Сам мужчина, комментируя ситуацию, заявил, что ему "просто было весело" от этой ситуации.

"Интересно, где я "похоронен", чтобы хоть на могиле сфотографироваться", - шутит Богдан.

Впоследствии оказалось, что смерть мужчины зафиксировали в областном центре, в Днепре, в конце декабря 2019 года. В это время Власюк был дома, в Каменском, и готовился к очередному курсу реабилитации. В областном департаменте здравоохранения объяснили, как живого человека "отправили на тот свет".

"Был доставлен гражданин В. без признаков сознания. К сожалению, он погиб потом в больнице. В кармане, кроме справки МСЭК, никаких документов не было. Поэтому похоронили под этой фамилией", - сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Алексей Григорук.

В свою очередь местный ЗАГС выдал свидетельство о смерти.

Адвокат Артем Шахторин считает, что медикам стоило привлекать правоохранителей, чтобы те выяснили, кого именно похоронили.

"Справка МСЭК не является удостоверением личности. Считаю, что была просто ошибка или небрежность медработников. Человек может в судебном порядке доказать, что он жив. Нужно привлекать соседей, родственников, которые подтвердят", - заявил Шахторин.

Суд заявление от Власюка принял лишь с третьей попытки, и ни на одно заседание его пока не приглашали.

В свою очередь сам мужчина не теряет надежды, что ему удастся отстоять свои права в суде. Власюк решил, что если его смерть по документам отменят, отметит еще один день рождения.

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