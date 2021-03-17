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События Сегодня, 18:0753
Запрет приватизации "Укрпочты", "Укрзализныци" и "Нафтогаза" одобрила Рада

Рада утвердила новый список предприятий и других объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации.

За законопроект № 4020 в первом чтении проголосовали 289 депутатов.

В перечень предприятий, не подлежащих приватизации вошли такие гиганты как "Укрпочта", "Укрзализныця", "Нафтогаз Украины" и холдинг "Артем"  – всего боле 650 объектов.

В список включены предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями или имеют критически важное значение для общества.

Авторы документа объяснили, что приватизировать запрещается "объекты, функции которых не могут в полной мере выполняться субъектами хозяйствования негосударственного сектора".

По словам авторов законопроекта, список – предохранитель от потери стратегических предприятий.

Предыдущий перечень отменили в 2019 году.

Депутаты планируют изменить список предприятий ко второму чтению – каждый нардеп сможет предложить добавить в перечень объекты, которые он считает стратегическими.

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