Из СИЗО под залог в 5 миллионов вышел агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Евгений Шевченко, которого заключили под стражу по подозрению в создании частной военной кампании, вышел из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает ZN.UA.

По данным источников издания, залог внесли утром 30 марта. Шевченко обязали носить электронный браслет, и ограничили в перемещении по Киеву. Фактически залог внесла супруга Шевченко, собрать 300 тысяч грн (1/17 от всей суммы - Ред.) помогли друзья.

Также источник утверждает, что у СБУ нет претензий к Шевченко по теме ЧВК экс-депутата Семена Семенченко, основная часть обвинения касается контрабанды российских вооружений и запчастей в Украину.