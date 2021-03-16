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События Сегодня, 09:0764
Пять советов, как поддерживать правильный баланс холестерина МОЗ дал украинцам

Для здоровья важно, чтобы в организме сохранялся баланс веществ.

Особенно тщательно нужно следить за уровнем холестерина, так как его высокие показатели увеличивают риски атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта.

В Центре общественного здоровья Минздрава дали рекомендации, как это сделать.

Холестерин – это жироподобное вещество, которое поступает в организм с животной пищей и синтезируется в печени. Обычно холестерин условно разделяют на хороший и плохой:

  • липопротеины высокой плотности – это хороший холестерин;
  • липопротеины низкой плотности – плохой холестерин.

Анализ на определение холестерина взрослым следует делать каждые 4-6 лет. Людям из групп риска (с болезнями сердца, хроническими воспалительными процессами, избыточным весом или диабетом) – значительно чаще.

Важно отслеживать свои показатели и при необходимости принимать меры для снижения высокого уровня холестерина.

Пять советов для поддержания здорового баланса холестерина.

  1. Следите за рационом. Ешьте овощи, фрукты, цельнозерновые злаки, фасоль, бобовые, орехи, белки на растительной основе, нежирные животные белки и рыбу. Ограничьте сладкие напитки и продукты, жирное или переработанное мясо, жирные молочные продукты.
  2. Замените насыщенные жиры ненасыщенными. Отдавайте предпочтение нежирному мясу (птице, кролику) и продуктам с низким содержанием жиров. Употребляйте омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты и полезные жиры: орехи, семечки, оливковое и рапсовое масло, скумбрию, сельдь.
  3. Будьте физически активны. Физическая активность помогает улучшить уровень холестерина. Не забывайте, что взрослые люди в возрасте от 18 лет должны уделять не менее 150 минут в неделю физической активности средней интенсивности.
  4. Бросайте курить. Курение снижает уровень хорошего холестерина и повышает риск сердечных заболеваний. Полный отказ от курения – лучшее, что можно сделать для собственного здоровья.
  5. В случае назначения принимайте специальные лекарства. Ваш врач может назначить статины или другие лекарства для контроля уровня холестерина, если все перечисленные способы не сработают. Лекарства нужно принимать регулярно и длительно, а прекращать только по совету врача.
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