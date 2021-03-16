Пять советов, как поддерживать правильный баланс холестерина МОЗ дал украинцам

Для здоровья важно, чтобы в организме сохранялся баланс веществ.

Особенно тщательно нужно следить за уровнем холестерина, так как его высокие показатели увеличивают риски атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта.

В Центре общественного здоровья Минздрава дали рекомендации, как это сделать.

Холестерин – это жироподобное вещество, которое поступает в организм с животной пищей и синтезируется в печени. Обычно холестерин условно разделяют на хороший и плохой:

липопротеины высокой плотности – это хороший холестерин;

липопротеины низкой плотности – плохой холестерин.

Анализ на определение холестерина взрослым следует делать каждые 4-6 лет. Людям из групп риска (с болезнями сердца, хроническими воспалительными процессами, избыточным весом или диабетом) – значительно чаще.

Важно отслеживать свои показатели и при необходимости принимать меры для снижения высокого уровня холестерина.

Пять советов для поддержания здорового баланса холестерина.