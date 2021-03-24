 

Сервер Госдепа взломали Российские хакеры

События Сегодня, 09:1245
Сервер Госдепа взломали Российские хакеры

Между Москвой и Вашингтоном зреет новый и весьма серьезный очаг напряженности, вызванный массированными хакерскими атаками на госструктуры США. 

Об этом передает издание Politico со ссылкой на собственные источники. Речь идет о втором за последние десять лет масштабном взломе почтового сервера Госдепа, осуществленном "при поддержке Кремля".

По информации источников, в этот раз хакеры получили доступ к электронной почте бюро Госдепа США по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Были ли среди украденных писем файлы с секретной информацией, пока неизвестно. Также остается неясным, является ли этот взлом частью масштабной атаки SolarWinds, в результате которой были взломаны десятки федеральных ведомств США.

Госдепартамент США отказался комментировать изданию информацию о вероятной атаке. "По соображениям безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов кибербезопасности в настоящее время", - заявил представитель Госдепа. Также Politico направило запрос в посольство РФ в США. На момент публикации статьи российская сторона на него не ответила.

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Теги: news, новости, Украина, Хакеры, 7dniv, 7dnivinfo, США, Россия  
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