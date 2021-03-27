Студентку из Днепра, которую искали как пропавшую без вести жестоко убили во Львове

Во Львове произошла очередная криминальная трагедия.

Здесь жестоко убили молодую девушку, студентку из Днепра, которую полиция разыскивала как без вести пропавшую.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника, причастного к совершению убийства.

Об этом сообщила пресс-служба в соцсети.

"30 марта, в 20.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Лычаковской во Львове, которую владелица сдавала в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти.

По адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции, а также оперативники уголовного розыска и сотрудники других служб полиции.

На теле погибшей обнаружили множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти. Личность девушки установлена ​​- ею оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений. 30 марта, с заявлением о ее исчезновении в полицию обратилась мать девушки, поэтому, она находилась в розыске", - уточнили в полиции.