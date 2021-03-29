В апреле на Земле ожидаются две магнитные бури и геомагнитные всплески, вызванные активностью Солнца

В эти дни может ухудшиться самочувствие у метеозависимых людей.

По данным, Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, прогноз магнитных бурь на апрель такой:

8 апреля - возбужденная магнитосфера

9 апреля - возбужденная магнитосфера

10 апреля - магнитная буря уровня G1 (слабая буря)

16 апреля - магнитная буря уровня G1 (слабая буря)

17 апреля - возбужденная магнитосфера.

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, которое происходит из-за вспышек на Солнце. В такие дни могут наблюдаться перепады атмосферного давления, полярные сияния.

Наука скептически относится к влиянию магнитных бурь на организм человека, однако популярно мнение, что влияние магнитных бурь могут ощутить метеозависимые люди, например, почувствовать упадок сил без причины, раздражительность, дрожь в теле, скачки давления.

В качестве мер безопасности предрасположенным к инсульту, гипертоническим кризам и нервным нарушениям людям, советуют быть особенно внимательными к здоровью - исключить интенсивную физическую активность, не переедать, создать спокойную обстановку, высыпаться, делать утреннюю зарядку. Можно пить травяные чаи (ромашку, мяту, липу, шиповник, мелиссу), включить в меню больше овощей, круп. Следовать режиму - стараться ложиться спать и принимать еду примерно в одно и то же время.

Придерживаться этих правил будет полезно и в дни "геомагнитной тишины", поскольку они улучшают самочувствие. Особенно важно придерживаться режима сна, уделяя ему по 8 часов.