Жителя Николаева, который забаррикадировался в квартире с гранатой штурмом взяли полиция и спецназ

Житель Николаева, после ссоры с бывшей сожительницей забаррикадировался в квартире с боевой гранатой.

Полиции пришлось пойти на штурм, чтобы избежать трагедии.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Николаевской области.

"Во вторник, около 16:30, в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что между ней и ее бывшим сожителем произошла ссора. Мужчина угрожал ей предметом, похожим на гранату. После чего вышел на улицу и оказался во дворе многоэтажных домов по проспекту Центральному.

На место происшествия немедленно прибыли руководство ГУ НП, спецназовцы, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Увидев это злоумышленник закрылся в своей квартире. Полицейские оцепили район возможной угрозы и штурмом взяли квартиру, обезоружив мужчину. Как выяснилось у него при себе была боевая гранта РГД-5", - рассказали в полиции.

Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.