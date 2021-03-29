Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 марта 2021

В Украине по состоянию на утро 31 марта 2021 - 1 674 168 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 11 226 новых случаев в сутки.

Умерло 32 825 человек.

Выздоровело - 1 313 481.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

18668 человек привито против COVID-19 за сутки 30 марта 2021 в Украине.

231 566 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 1100 случаев / 1720 прививок;

Винницкая область - 439 случаев / 860 прививок;

Волынская область - 254 случая / 640 прививок;

Днепропетровская область - 209 случаев / 1510 прививок;

Донецкая область - 705 случаев / 420 прививок;

Житомирская область - 434 случая / 970 прививок;

Закарпатская - 370 случаев / 630 прививок;

Запорожская область - 737 случаев / 900 прививок;

Ивано-Франковская область - 225 случаев / 878 прививок;

Киевская область - 430 случаев / 820 прививок;

Кировоградская область - 118 случаев / 520 прививок;

Луганская область - 213 случаев / 450 прививок;

Львовская область - 833 случая / 1160 прививок;

Николаевская область - 247 случаев / 850 прививок;

Одесская область - 1012 случаев / 530 прививок;

Полтавская область - 293 случая / 1050 прививок;

Ровенская область - 591 случай / 630 прививок;

Сумская область - 487 случаев / 680 прививок;

Тернопольская область - 202 случая / 560 прививок;

Харьковская область - 906 случаев / 550 прививок;

Херсонская область - 146 случаев / 200 прививок;

Хмельницкая область - 664 случая / 590 прививок;

Черкасская область - 374 случая / 970 прививок;

Черновицкая область - 211 случаев / 220 прививок;

Черниговская область - 26 случаев / 360 прививок.