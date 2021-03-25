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События Сегодня, 15:4925
В Днепре убили и сожгли в джипе директора оружейного магазина "Ибис"

В Днепре обнаружили сожженным в собственном автомобиле Toyota Highlander директора крупного оружейного магазина "Ибис" 42-летнего Анатолия Мищенко, который был объявлен в розыск как без вести пропавший после того, как в понедельник, 29 марта, уехал в неизвестном направлении из магазина около 9:30 и после этого связь с ним оборвалась. 

Накануне его сожженный автомобиль обнаружили под Днепром в районе Старых Кодак, на заднем сидении находился обгоревший труп, также в салоне была пустая канистра для бензина. По данным издания "Днепр оперативный", экспертиза ДНК подтвердила, что останки принадлежат Анатолию Мищенко.

В Днепре убили и сожгли в джипе директора оружейного магазина "Ибис"

Горящий внедорожник случайные прохожие увидели во вторник, 30 марта. Люди вызвали к месту ЧП спасателей и правоохранителей. 

По предварительным данным, происшествие квалифицируется, как убийство и сокрытие улик с помощью поджога. Ведется следствие.

 

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