Отец и сын под Черкассами покончили с собой, съехав в карьер с водой на машине

В Черкасской области сотрудники полиции обнаружили в карьере с водой тела без вести пропавших отца и сына.

Об этом сообщил пресс-служба полиции региона.

"За день до этого женщина заявила об исчезновении родных. Она рассказала полицейским, что 28 марта ее 58-летний муж и 34-летний сын, выехали на автомобиле ВАЗ-2115 к Ватутино, Звенигородского района, и к вечеру связь с ними отсутствовала", - говорится в сообщении.

Женщина заподозрила, что могло произойти несчастье, так как получила от мужа "прощальное" сообщение.

Правоохранители обследовали лесные насаждения, отрабатывали соседние населенные пункты, проверяли места возможного пребывания отца и сына.

В результате полицейские нашли следы протекторов шин от авто, которые заканчивались у обрыва карьера. Водолазы Смелянской спасательной службы обследовали дно карьера и на глубине около 20 метров обнаружили ВАЗ-2115 с погибшими.

По предварительным данным, отце и сын совершили самоубийство. Причины поступка выясняет следствие.