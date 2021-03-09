В частных клиниках Ивано-Франковска начали проводить вакцинацию от коронавируса

Мэр Ивано-Франковска сообщил, что в частных клиниках города уже колят вакцины Pfizer за 800 гривен.

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в эфире 4 канала.

"В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. Не понимаю, как в государстве не появляется... У нас говорят, что Pfizer есть", – сказал Марцинкив.

На уточняющий вопрос ведущей "Pfizer есть в Ивано-Франковске в частных клиниках уже?", Марцинкив ответил: "У нас народ такой очень предприимчивый"

На вопрос, о том, сколько стоит доза, Марцинкив не смог назвать точную цифру.

"По-моему, 800 или 1000 грн, что-то такое. Я не буду по деньгам утверждать, знаю такие факты есть".