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События Сегодня, 18:0347
В частных клиниках Ивано-Франковска начали проводить вакцинацию от коронавируса

Мэр Ивано-Франковска сообщил, что в частных клиниках города уже колят вакцины Pfizer за 800 гривен.

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в эфире 4 канала.

"В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. Не понимаю, как в государстве не появляется... У нас говорят, что Pfizer есть", – сказал Марцинкив.

На уточняющий вопрос ведущей "Pfizer есть в Ивано-Франковске в частных клиниках уже?", Марцинкив ответил: "У нас народ такой очень предприимчивый"

На вопрос, о том, сколько стоит доза, Марцинкив не смог назвать точную цифру.

"По-моему, 800 или 1000 грн, что-то такое. Я не буду по деньгам утверждать, знаю такие факты есть".

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, Ивано_Франковск, 7dniv, 7dnivinfo  
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