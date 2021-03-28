Педофил в Одессе почти два года насиловал девочку, пока ее мама была на работе

В Одессе суд арестовал без права внесения залога 49-летнего мужчину, который почти два года насиловал и запугивал несовершеннолетнюю девочку.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

Как установили полицейские, в 2019 году 49-летний одессит зарегистрировался в одной из соцсетей под видом юноши и завязал дружбу с 13-летней девочкой. Злоумышленник выпросил у подростка фотографии интимного характера.

"Имея компромат на девушку, мужчина начал ей звонить, представляясь сотрудником органа, который якобы контролирует распространение в интернете порнографического контента, и угрожать тем, что разошлет ее фото родителям, родственникам и одноклассникам, если она не встретится с ним", - говорится в сообщении полиции.

Испугавшись огласки, девочка позволила мужчине прийти к себе домой, когда ее мама была на работе. Тогда он ее изнасиловал.

"Запугивание и насилие ребенка продолжались почти два года, пока она не решилась рассказать обо всем своей матери, которая сразу же обратилась в полицию", - говорится в сообщении.

При обыске по месту жительства задержанного полицейские изъяли мобильный телефон и ноутбук, в которых зафиксирована переписка, содержащая шантаж и запугивание и других девушек, а также фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием фигуранта и несовершеннолетних. Нескольких из потерпевших девочек уже установлены, с ними проводят следственные действия.

"По словам девушек, правонарушитель с ними познакомился так же в интернете", - добавили в полиции.