В Одессе жертвой уличного преступления стала майор Службы безопасности Украины

30 марта грабитель-цыган вырвал у нее рюкзак с удостоверением и деньгами и сбежал.

Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

30 марта в 00:30 работница управления СБУ в Одесской области 1978 года рождения заявила в полицию о том, что ее ограбили недалеко от дома на улице Малиновского. Преступление произошло минут за 20 до того, как она обратилась в полицию.

По словам женщины, неизвестный худощавый и темноволосый мужчина среднего роста, цыган, силой вырвал у нее кожаный рюкзак, в котором находились документы (служебное удостоверение, личный жетон, удостоверение участника боевых действий, талоны для проезда, служебный ключ-чип, банковские карты), 200 долларов США и 200 гривен. Общую сумму ущерба майор оценила в 10 000 гривен.

На место преступления для осмотра выезжали сотрудники патрульного подразделения полиции "Тактик", кинологическая служба и другие правоохранители.