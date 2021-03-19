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События Вчера, 20:40204
К чему приведет новый запрет на импорт товаров из России

В Украине появился новый "черный" список российских товаров. На днях Кабмин своим постановлением запретил ввоз в нашу страну целого перечня продукции из РФ. В нем, в частности, пшеница, подсолнечной масло, моющие средства и ряд таможенных кодов по бумаге - начиная от бумаги газетной и картона и заканчивая туалетной бумагой и салфетками.

Запрет вступает в силу через 10 дней после публикации постановления, которое появилось на официальном сайте Кабмина сегодня, 31 марта. То есть, границу для российских товаров перекроют уже с 10 апреля.

И если по пшенице, подсолнечному маслу и моющим средствам ситуация не критичная, то с бумагой могут быть большие проблемы.

Издатели периодической прессы уже бьют тревогу.

"Мы все в шоке - это совершенно безответственное и непродуманное решение. Из России импортируется около 90% газетной бумаги. Украинская ассоциация периодической прессы с 2014 года инициирует обсуждение риска зависимости отрасли с ответственными чиновниками и тут такое. Если Кабмин оперативно не исправит ситуацию, то печать газет в Украине остановится. При этом не потому, то такое решение приняли в России. А потому, что так решили украинские чиновники", — говорит нам глава Ассоциации издателей периодической прессы Алексей Погорелов.

"Страна" разбиралась, что значат украинские санкции на пшеницу, подсолнечное масло, моющие средства и бумагу из России, зачем их ввели и к чем это чревато для нашего рынка.

Лоббизм, "ошибка", политика

Согласно постановлению Кабмина №269 от 29 марта (обнародовано оно было только сегодня, 31 марта), в Украину запрещен ввоз следующих товаров из России:

  • Пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин);
  • Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава;
  • Поверхностно-активные средства, расфасованные для розничной продажи;
  • Моющие средства и чистящие средства, расфасованные для розничной продажи;
  • Поверхностно-активные средства;
  • Моющие средства и средства для чистки;
  • Бумага газетная в рулонах или листах;
  • Бумага и картон немелованные сортов, используемых для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива;
  • Крафт-бумага и крафт-картон, немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803;
  • Иные бумага и картон, немелованные, в рулонах или листах, не подвергнутые дальнейшей обработки или обработанные, как обусловлено примечанием 3 к данной группе;
  • Бумага и картон многослойные (изготовленные методом склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона), которые не имеют поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах;
  • Бумага и картон, гофрированные (обклеенi либо не оклеены гладкими внешними листами), крепованi, тисненi или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803;
  • Туалетная бумага массой 1 м2 каждого слоя 25 г или менее;
  • Туалетная бумага массой 1 м2 каждого слоя более 25 г;
  • Носовые платки и косметические салфетки;
  • Полотенца для рук в рулонах;
  • Полотенца для рук не в рулонах

По какой причине введены санкции в правительстве не сообщили. На этот счет на рынке немало догадок.

"Если брать пшеницу и подсолнечное масло, то тут явное противостояние с Россией как крупным поставщиком агропродукции на мировой рынок. Она уже начала теснить наш экспорт во многих странах, в частности, Китае. В последнее время РФ активно взялась за переработку подсолнечника, государство ввело пошлину в 50% на экспорт семян, то есть, упор делается на внутреннюю  переработку. Усиление России в этом сегменте нам невыгодно, так как Украина уже несколько лет удерживает статус поставщика подсолнечного масла номер один в мире и не хочет его терять. Вместе с тем, внутри страны масло у нас дорогое - фактически по мировым ценам, или даже выше (ведь есть еще НДС, а по экспорту масла компании получают его возмещение). В итоге бутылированное подсолнечное масло у нас дороже, чем во многих восточноевропейских странах. Скажем, в Чехии литр масла реально купить в пересчете на гривны за 27 гривен, у нас оно стоит 40-45 гривен. Высокие цены в украинской рознице открывают путь для поставок российского масла, что нашим компаниям невыгодно", — говорит экономист Алексей Кущ.

В случае с моющими средствами, то тут, по его мнению - чистый лоббизм. "В последнее время российские моющие средства очень активно продвигаются на нашем рынке. Что, очевидно, не нравится отечественным производителям. Поэтому, вместо того, чтобы конкурировать ценой и качеством, они решили просто зайти в Кабмин и договориться", — добавил Кущ.

Но главные вопросы - по бумаге. 

Тут версий - множество, начиная от банальной "ошибки" и "случайности" до политических интриг.

"В свое время Росия вводила санкции против нашего Рубежанского картонного комбината, а потом из сняла, якобы, за предприятие вступился Медведчук, используя свои связи в окружении Путина. В СМИ тогда прошла картинка, как оживает Рубежанский комбинат после снятия санкций, как там запускают простаивающие цеха, набирают рабочих и т,п. Нынешний санкции Украины против российской бумаги могут заставить РФ пойти на ответные меры, и снова вернуть свои санкции против наших картонщиков. Что может иметь политический подтекст по противостоянию власти и оппозиционных политиков", - говорит Кущ.

В Ассоциации издателей периодической прессы говорят, что активно ищут решение этой проблемы. "Надеемся, что сможем найти способ достучаться до премьер- министра, и объяснить почему это решение необходимо срочно отменить в части запрета импорта бумаги, которая не производится в Украине и используется для печати всей украинской прессы", — говорит Алексей Погорелов.

Поток пойдет через Беларусь и подорожает до 20%

Как запрет на российский товары может сказаться на нашем рынке? Все зависит от вида "санкционной" продукции.

Скажем, по пшенице и подсолнечному маслу запрет не критический, так как Украина в состоянии обеспечить себя этими продуктами собственного производства, - отмечает глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Впрочем, тут все не так просто.

"На самом деле увлечение наших аграриев техническими культурами, в частности, кукурузой и подсолнечником, привело к тому, что хорошей пшеницы для производства хлеба и макарон у нас не так много, как принято считать. Мы ее уже активно импортируем. В частности, из Беларуси, но там может быть реэкспорт именно российской пшеницы", — говорит Алексей Кущ.

По данным Государственной таможенной службы, в прошлом году Беларусь поставила в Украину пшеницы почти на 1,8 млн долларов, обеспечив порядка 48% импорта по этой товарной категории (другие крупные поставщики - Чехия и Германия).

Что касается подсолнечного масла, то, по данным таможенной статистики, ни России, ни Беларуси (откуда в теории может идти российский продукт) в топовом списке импортеров в прошлом году не было. 

Но с учетом того, что цены на подсолнечное масло в отечественной рознице рванули вверх в последние месяцы, вполне возможно, что Кабмин сработал на опережение. По крайней мере, у некоторых украинских компаний были планы поставлять к нам российское масло, на котором, как рассказали нам поставщики, можно было выиграть в цене, как минимум, 15%.

По моющим средствам запрет российской продукции также будет некритичным, разве что автоматически сузится ассортимент.

"Но тут нам в помощь может прийти традиционный хаб для перевалки российской запрещенки - Беларусь. Или хаб сравнительно новый - Прибалтика. Импортерам не составит особого труда переклеить наклейки и поменять накладные", - говорит Пендзин.

Алексей Кущ добавил, что переориентация на эти каналы действительно возможна, но в украинской рознице такая продукция подорожает на 5-20%.

Удар по прессе

Кардинально иная ситуация с газетной бумагой, 90% поставок которой обеспечивает именно Россия.

Оперативно заменить российскую бумагу на продукцию из других стран не получится, - говорит Погорелов.

"Во-первых, на рынке отгрузки бумаги квотируются. Украина не имеет таких квот - вместо формирования квот на страну, наши импортеры действуют каждый сам по себе, заказывая оперативно, под потребность. Поэтому не так много вариантов - где еще в мире мы можем найти "свободную" бумагу. Во-вторых, российская бумага дешевле чем любая другая, и она подходит по своим характеристикам большинству украинских типографий. На втором месте как источник газетной бумаги - Беларусь. Но оттуда мы импортируем значительно меньше, так как в стране недостаточно большие мощности по производству (есть всего один комбинат в Склове). Если взять, к примеру, польскую бумагу, то она заметно дороже российской", — говорит Погорелов.

Как рассказал нам один из издателей, который сам завозит бумагу в Украину, в России есть несколько крупных поставщиков (комбинат "Волга", Кандапога, Соликамск, Сыктывкар).

"Цена газетной бумаги из России - порядка 15 тысяч гривен за тонну, Если же, скажем, пустить ее в обход через Беларусь, то будет уже 22-25 тысяч. Канадская бумага, для сравнения, стоит порядка тысячи долларов за тонну с доставкой в Украине. Китайская получается 900 долларов на фабрике, но нужно еще довезти. В итоге она будет дороже канадской. В Польше остался один комбинат в Квидзене. Его продукция и раньше была дороже самой дорогой российской бумаги, да и не давал он на наш рынок - его интересовали гарантированные объемы (квоты), а излишки есть не всегда", - говорит издатель.

Стоит отметить, что на издательском рынке сейчас настоящий шок. Поставщики ищут способы срочно завезти хоть какие-то запасы, пока не вступили в силу запреты.

"Чтобы срочно купить на комбинате "Волга" бумагу, и забрать ее оттуда до 7 апреля, нужен транспорт. На комбинате говоря, что свободных машин нет, то есть, с запасом может не получится", — рассказал нам издатель.

"Все выглядит как диверсия против украинских газет. Но пока непонятно кем и для чего организованная", — добавил Алексей Погорелов.

По словам руководителя харьковского издательства "Фолио" Александра Красовицкого, российскую бумагу используют также украинские книгоиздатели, в том числе, она идет на печать учебников.

"Но, думаю, что особого дефицита не будет. Просто вырастет доля европейской бумаги", — говорит нам Красовицкий.

Он также добавил, что книги из-за этого не подорожают.

"Книжная бумага на рынке от разных производителе стоит примерно одинаково. "Фолио", к примеру, на 70% на европейской печатает, на 30 на российской", - рассказал он.

То есть, главный удар придется по издателям периодической прессы, которая сейчас и так переживает не лучшие времена.

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