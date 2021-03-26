Полицейские Киева оперативно задержали двух молодых людей, совершивших хулиганские действия в отношении служебного транспорта

Один из них помочился на полицейское авто, а второй снимал это действо на видео.

О поимке хулиганов сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации столичной полиции.

Вечером 30 марта в интернете распространилось видео, на котором двое мужчин вели себя крайне вызывающе. Пока сотрудники полиции находились на вызове, оставив свое служебное авто припаркованным, один из молодых людей справил на него малую нужду с нецензурной бранью, а второй проводил видеосъемку.

Меньше чем за сутки полицейские установили личности правонарушителей. Их машину остановили в Деснянском районе столицы. Причем у водителя были признаки наркотического опьянения, поэтому на него патрульные составили административный протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Злоумышленниками оказались киевляне 1997 и 1994 рождения. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские задержали их в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как объяснили мужчины, хулиганские действия они совершили в состоянии алкогольного опьянения.





Правоохранители Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят задержанным сообщение о подозрении. За содеянное санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.