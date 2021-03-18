Центр информационной безопасности заработал в Украине

Одной из главных задач, утверждает глава Минкульта, является борьба с фейками.

В Украине официально начинает работать Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ). Это государственный механизм противодействия дезинформации, что позволит защищать информационное пространство от фейков, сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

"Украинцы должны уметь различать реальные факты от вымышленных провокаций РФ и массово становиться медиаграмотными. Таким образом мы также будем работать над повышением уровня критического мышления", — заявил Ткаченко.

По его словам, работа ЦСКИБ имеет прежде всего просветительскую функцию – борьба с фейками в украинском информпространстве.

Ткаченко говорит, что это будет достигаться благодаря стратегическим коммуникациям (разработка контрнарративов РФ и включение украинских нарративов в коммуникацию правительства), созданию онлайн-ресурса, который будет реагировать на информатаки, а также регулярному оповещению о гибридной агрессии со стороны России на международном уровне. Ведомство возглавила Любовь Цыбульская.