Сегодня верующие УПЦ передадут в Офис президента требование отменить закон Порошенко о переименовании церкви

В четверг, 1 апреля, верующие Украинской православной церкви придут на Банковую, чтобы передать в Офис президента обращение, в котором требуют отменить неконституционный закон о принудительном изменении названия УПЦ.

Об этом "Стране" сообщил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

По его словам, под таким обращением подписались более 1 миллиона прихожан УПЦ. Ранее верующие уже обращались к президенту, Верховной Раде и Кабмину, но так и не получили четкого ответа.

"Антиконституционные законы, которые были приняты при прошлой власти, не только не отменяются, но и мы видим большое количество законодательных инициатив, которые несут опасность для верующих УПЦ, и которые нарушают права всех верующих, независимо от того, к какой конфессии они себя причисляют", - сказал Климент.