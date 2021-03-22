На Луганщине водитель мопеда бросил в полицейских гранату и спрятался в кровати

39-летнего ранее судимого местного жителя правоохранители остановили для проверки документов.

В четверг, 1 апреля, в Луганской области мужчину, бросившего гранату в полицейских, удалось задержать у него дома, где он прятался в коробе кровати.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай, ЧП случилось в городе Рубежное.

Патрульные во время отработки ориентировки в районе гаражного кооператива остановили водителя мопеда для проверки документов. Тот неожиданно бросил в их сторону гранату и уехал с места ЧП. Пострадавших в результате инцидента нет.

При осмотре места происшествия было установлено, что подозреваемый использовал гранату РГД-5. Также был найден пистолет и еще одна граната, которые мужчина выбросил, убегая от правоохранителей.

В ходе операции "Сирена" было установлено, что гранату бросил 39-летний местный житель, которого ранее уже судили за совершение тяжкого преступления и приговорили к условному сроку наказания.

Местонахождение правонарушителя удалось установить. Мужчину бойцы КОРДа задержали в его квартире, где он прятался в коробе кровати. Подозреваемый доставлен в изолятор временного содержания, с мужчиной проводятся следственные действия.