Налички почти на два миллиарда гривен хранит Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко хранит 423,3 миллиона гривен и 51,2 миллиона долларов наличными (1,425 млрд грн).

В сумме это эквивалентно почти 1,85 млрд грн.

Такие данные указаны в декларации Петра Порошенко, опубликованной в Едином реестре 31 марта.

Кроме того, на банковских счетах у Порошенко более 3 млн долларов США, около 331 тысяч грн и 44 тысячи евро.

Он заработал 199 975 230 грн дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал", и 14 227 550 от Rothschild Trust Schweiz AG

Также Порошенко за год получил 7 016 338 грн процентов от Банка МИБ.

Пятый президент указал в декларации, что одолжил третьим лицам 1 111 000 грн и 1 030 000 долларов