Партию очков дополненной реальности на $21,9 млрд поставит Microsoft в армию США

Устройства позволяют видеть карту местности, специальные голограммы окружения бойца, а также компас с тепловизором.

Текхногигант Microsoft выиграл в тендере Министерства обороны США на поставку в армию шлемов виртуальной реальности HoloLens 2. Об этом сообщает CNBC.

Тендер предусматривает закупку 100 тысяч шлемов дополненной реальности, которые американская компания должна будет поставить в течении 10 лет.

Гарнитура позволят солдатам видеть специальные голограммы, которые накладываются на реальное окружение бойца, взаимодействовать с ними с помощью рук и голосовых жестов. Для осуществления координации между бойцами будет налажена связь при помощи облака Microsoft Azure.

Дополненная реальность также добавляла бойцам возможность видеть на экране карту, компас и тепловизор. Все производство будет происходить на территории США. Об этом сообщает Reuters.

"Гарнитура IVAS основанная на HoloLens и дополненная облачными сервисами Microsoft Azure, предоставляет платформу, которая сделает солдат более эффективными", — заявил технический специалист Microsoft Алекс Кипман.

Данный тендер является продолжением ранее полученного контракта Microsoft на разработку прототипов шлема HoloLens 1 поколения. Сумма тогдашнего контракта составляла 480 млн долларов.,

Дополненная реальность — это технология, которая позволяет при помощи различных устройств дополнять существующую реальность. Например, при помощи камеры смартфона, на экран телефона можно проецировать различные изображения или данные, "привязывая" их к объекту из реальности. Существует несколько вариантов реализации технологии дополненной реальности.