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События Сегодня, 19:0750
Ультраправые в центре Киева испортили мурал Нельсону Манделе и назвали его "расистом"

В центре Киеве члены ультраправой организации "Авангард культурна спилка" зарисовали мурал с изображением одного из самых известных активистов в борьбе за права человека Нельсона Манделы.

Видео организация разместила в своих соцсетях, пишет Telegram-канал "Antinazi Channel".

Инцидент произошел по адресу Большая Васильковская, 9/2. На кадрах видно, как под музыку мурал Манделы покрывает красная краска. Помимо этого, члены организации разбросали на улице листовки. В них они обвиняют Манделу в расизме.

Нельсон Мандела - южноафриканский государственный и политический деятель, был президентом ЮАР с 1994 по 1999 год. Боролся за человеческие права в период политики апартеида, за что провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году стал лауреатом Нобелевской премии.

Как утверждают антифашисты, организация "Авангард культурна спилка" (АКС) - это часть системы так называемого "Азовского движения". В нее входит полк "Азов", партия "Национальный корпус", "Национальные дружины", "Центурии", "Ветеранское братерство", "Опусти вату", - это известные общественности организации. Но есть в этой системе и мелкие, малоизвестные инициативы.

АКС пропагандируют европейский неофашизм, известны стали после издания и презентации книги итальянского ультраправого политика-неофашиста Франко Фреда в музее при Киев-Могилянской академии. Об этом даже сделали расследование Bellingcat.

 

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