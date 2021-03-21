В Киеве запретят плановые госпитализации во время усиленного локдауна

В Киеве, с 5 по 16 апреля, в государственных и коммунальных медицинских учреждениях во время действия усиленного карантина, будут запрещены плановые госпитализации.

Но будет несколько исключений.

Об этом сообщается в протоколе заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Исключения составляют следующие случаи:

Женщины с осложнением беременности и родов;

Медицинская помощь беременным, роженицам и новорожденным;

Лечение пациентов с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;

Паллиативная помощь в стационарах;

Проведение других неотложных мер по госпитализаций, если есть угроза жизни и здоровью.

Также плановые госпитализации, за исключением оказания высокоспециализированной помощи по жизненно важным показателям, буду запрещены в учреждениях национального уровня, которые находятся в Киеве.