В Киеве запретят плановые госпитализации во время усиленного локдауна

В Киеве, с 5 по 16 апреля, в государственных и коммунальных медицинских учреждениях во время действия усиленного карантина, будут запрещены плановые госпитализации.
Но будет несколько исключений.
Об этом сообщается в протоколе заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Исключения составляют следующие случаи:
- Женщины с осложнением беременности и родов;
- Медицинская помощь беременным, роженицам и новорожденным;
- Лечение пациентов с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;
- Паллиативная помощь в стационарах;
- Проведение других неотложных мер по госпитализаций, если есть угроза жизни и здоровью.
Также плановые госпитализации, за исключением оказания высокоспециализированной помощи по жизненно важным показателям, буду запрещены в учреждениях национального уровня, которые находятся в Киеве.