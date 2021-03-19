Вакцинироваться от коронавируса под угрозой отстранения обязали медиков в Италии

В Италии всех медиков и фармацевтов обязали пройти вакцинацию от коронавируса.

В случае отказа они рискуют временно остаться без работы и без выплат до конца года. Такой указ подписал

премьер-министр Марио Драги в среду, 31 марта. Об этом сообщает Ctvnews.

"Целью мероприятия является максимальная защита, как медицинского персонала, так и тех, кто находится в среде, которая может быть более подвержена риску заражения", - говорится в сообщении правительства.

Документ также вводит правовую защиту для тех, кто осуществляет вакцинацию населения, - врачей и медсестер.

В указе отмечается, что некоторые карантинные ограничения можно ослабить районах с высоким уровнем вакцинации и низким уровнем заражений.