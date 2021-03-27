Третья волна коронавируса: в Украине занято больше 60% койко-мест

Всего по Украине госпитализировали 5 032 человека. Больше всего коек за сутки занято в Днепропетровской области, а Киев "стоит на пределе".

Вечером в четверг, 1 апреля, в медицинских учреждениях Украины пациентами с коронавирусом или подозрением на него заняты 46 269 коек из 77 065 – это 60,04% от их общего числа. Такие данные приводит сайт Министерства здравоохранения Украины.

За этот день число занятых больничных коек увеличилось на 411 в сравнении со вчерашним днем, когда их было 45 858. В то же время количество госпитализаций составило 5 032, что на 129 меньше вчерашних показателей (31 марта их было 5 160).

Количество выписок по сравнению со вчерашним днем уменьшилось на 619: сегодня их было 4 416, а вчера – 5 035.

Число занятых коек с централизованной подачей кислорода, по данным ведомства, несколько увеличилось и составило 53,27% от их общего числа против вчерашних 53,23%.

Пятерка регионов с самой "напряженной" ситуацией по занятости коек с кислородом выглядит так:

Киев – 83,84% заполненных коек с кислородом против 84,30% накануне;

Николаевская область – 71,34% (вчера – 69,88%);

Львовская область – 71,32% (вчера – 70,92%);

Житомирская область – 70,94% (вчера – 71,07%);

Киевская область – 68,86% (вчера – 69,04%).

Список "лидеров" по занятым койкам с кислородом не изменился. Незначительное улучшение за сутки наблюдается в столице, а также Киевской и Житомирской областях. В Николаевской и Львовской областях число свободных коек уменьшилось.

Системный аналитик Евгений Истребин у себя в Facebook отметил, что Киев "стоит на пределе".

"Забито все. КГГА с 5 апреля по 16 апреля запретил плановые госпитализации, за некоторыми исключениями. Вот так вот, а некоторым все смешно, хиханьки, хаханьки, тусовки и прочее", – написал он.

Блогер также отметил, что ситуация стала стремительно ухудшаться в Днепропетровской области, в частности в Кривом Роге.

"Там в Кривом Роге скоро будет второй Ивано-Франковск, но об этом никто не хочет писать. Это же родина президента, там же не может быть п***ец", – отметил Истребин.