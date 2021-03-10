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События Вчера, 22:5363
Россию в дестабилизации Украины и срыве перемирия обвинил Госдеп США

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс обвинил Россию в "эскалации и провокациях" в Украине.

По его словам, действия РФ сводят на нет усилия ОБСЕ, которые увенчались летним перемирием на Донбассе в 2020 году.

Обвинение прозвучало на брифинге, который прошел в ведомстве 1 апреля и транслировался в Твиттере Госдепа.

"Российские дестабилизирующие действия подрывают намерения по деэскалации, достигнутые по соглашению под эгидой ОБСЕ в июле прошлого года. Кроме того, мы знаем о сообщениях украинских военных о передвижениях российских военных на границе с Украиной. Мы обсуждаем нашу обеспокоенность относительно этой растущей напряженности и нарушения режима прекращения огня с нашими коллегами по НАТО", - сказал Прайс.

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Теги: news, новости, Украина, Госдеп, США, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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