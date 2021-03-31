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События Вчера, 23:0168
"Страна" побывала в подпольно работающем в Киеве спортклубе, близком к Кличко

— 100-ый, на собеседование, — сообщил кому-то по рации охранник у чёрного входа в фитнес-центр "Fizika".

— Плюс, — ответил голос по рации, и через две минуты молодая девушка в белоснежной рубашке с фирменной надписью “Fizika” повела меня через чёрный вход в спортзал, где регулярно тренируется мэр Киева Виталий Кличко, его заместители, охрана и люди из ближайшего окружения.

Это именно тот спортзал, который, как установила "Страна", работает несмотря на то, что в городе во время локдауна все спортклубы должны быть закрыты. А сам мэр лично требует строго соблюдать все ограничения. Но, как видим, любимый спортзал Кличко продолжает функционировать подпольно.

Чтобы услышать заветное “плюс” и проникнуть в него, журналист "Страны" поселилась в отель “11 Mirrors” — негласную “штаб-квартиру” мэра Киева и его окружения. 

И своими глазами увидела, как постояльцы "11 Mirrors" не отказывают себе ни в ужине в ресторане (причем не только при отеле, но и в окрестностях), ни в фитнесе – словом, пользуются всеми благами, которые находятся под строжайшим запретом для остальных киевлян из-за карантинных ограничений.

"Работа в режиме инкогнито"

Согласно постановлению КГГА от 18.03.2021, посещать рестораны при отелях можно в промежуток с 6 утра до 11 утра. В остальное время ресторан обязан предоставлять еду в номера. 

Но в реальности ситуация иная.

Во время поселения в одноместный номер отеля "11 Mirrors" оказалось, что локдаун в "красной" украинской столице на деле не такой уж и жесткий, если дело касается постояльцев этого не чужого для Кличко отеля.

К слову, на рецепции постояльцев встречает не только администратор, но и младший брат городского главы. Фото Владимира Кличко напечатано в журнале, который лежит на видном месте рядом со стойкой рецепции. Кличко-младший - идейный вдохновитель отеля. По городу ходят слухи, что реальными владельцами являются братья Кличко, но официально он принадлежит другим людям. Однако братья Кличко поддерживают с гостиницей тесные связи.

"Страна" побывала в подпольно работающем в Киеве спортклубе, близком к Кличко

Сотрудники отеля - в защитных масках. Гости - как попало. Корреспондент “Страны” специально ходила по отелю без маски, но ни одного замечания со стороны персонала не получила. 

При заселении администратор гостиницы сообщает, что у постояльцев отеля есть дополнительные привилегии, которые недоступны киевлянам в условиях карантина.

В частности, вход в спортзал "Fizika" (собственно, цель нашего визита) для гостей отеля "11 Mirrors" — полностью свободен.

Ранее “Страна” писала о том, что спортзал продолжает работать для “своих”, несмотря на жёсткие карантинные отграничения. Однако даже после нашей публикации он не прекратил работу. 

— Мы сотрудничаем с фитнес центром “Fizika”. Они работают в режиме инкогнито, — заявила администратор.

На этом привилегии не заканчиваются. У гостей отеля есть возможность забронировать столик в ресторане в любое время. Хотя, согласно постановлению КГГА, рестораны при отелях могут работать в строго ограниченные часы.

Но что еще более интересно - гости отеля "11 Mirrors" могут поужинать не только в ресторане при гостинице, а и забронировать столик во многих других киевских ресторанах, которые, по идее, вообще не имеют права работать в локдаун (только на вынос).

Администратор предоставила "Стране" распечатанный лист бумаги, в котором указан перечень ресторанов, где можно позавтракать, пообедать и поужинать в любое время. Каждый из них может открыться для клиента по звонку с рецепции отеля.

На выбор - 20 заведений. Среди них "Avalon", "Редкая птица", "Bao", "Nam", "Under Wonder", "Алхимик", "Eshak", "Эскобар".

"Страна" побывала в подпольно работающем в Киеве спортклубе, близком к Кличко

— Наш ресторан в отеле работает для постояльцев в любое время. Если желаете, можете пригласить своего гостя в ресторан, но только вы его встретите и проведёте, — говорит администратор.

На уточняющий вопрос, можно ли забронировать столик для проведения дня рождения и пригласить большую компанию друзей, администратор утвердительно кивает: "Да". И добавила: чтобы вечером пройти в ресторан, нужно просто набрать рецепцию и предупредить их.

К слову, ценовая политика предложенных ресторанов далеко не демократичная. Как и сам отель. Цену за ночь в гостинице сходу называют в евро. Стандартный одноместный номер на одну ночь обошёлся "Стране" в 175 евро – или в 5754 грн. Зато завтрак включен.

"Страна" побывала в подпольно работающем в Киеве спортклубе, близком к Кличко
"Страна" побывала в подпольно работающем в Киеве спортклубе, близком к Кличко

"Ресторан вечером, спортзал утром"

В ресторане отеля вечером немноголюдно: лишь парочка иностранцев. Но за плотной зеленой ширмой идет закрытая вечеринка, откуда доносятся мужские и женские голоса. Официанты то и дело подносят новые напитки и закуски за ширму.

— У нас сейчас очень мало людей, а все из-за локдауна. Поэтому тут либо только свои, либо постояльцы приводят гостей, — жалуется на скудную клиентуру официант.

"Страна" побывала в подпольно работающем в Киеве спортклубе, близком к Кличко

Цены в отельном ресторане "кусаются". К примеру, бокал вина обойдется в 240 грн, чай – 180 грн. И еще плюс 25 грн за лимон. Овсянка на кокосовом молоке не намного дороже чая – 190 грн. Но вкусно. Да и за "запретное" в локдаун для "простых смертных" удовольствие – провести вечер в ресторане, – можно заплатить.

Гораздо веселее и многолюднее в спортзале “Fizika”, до чёрного входа которого корреспондента “Страны” провожал охранник отеля.

Так просто в зал попасть нельзя. Нужно, чтобы охранник на входе сообщил по рации кодовое слово: "на собеседование".

Менеджер спортзала приносит извинения, что приходится ходить лабиринтами через чёрный вход, который не вписывается в общую концепцию отеля “дорого-богато”: обшарпанные стены, старые лестницы и прокуренные коридоры.

— Такие правила сейчас, — разводит руками менеджер.

"Страна" побывала в подпольно работающем в Киеве спортклубе, близком к Кличко
"Страна" побывала в подпольно работающем в Киеве спортклубе, близком к Кличко

Чего не скажешь о самом спортзале. Здесь все весьма прилично. За исключением той детали, что все ходят без масок. Будто нет никакого карантина и коронавируса.

"Страна" побывала в подпольно работающем в Киеве спортклубе, близком к Кличко

В самом спортзале много боксерских груш, есть ринг, кардио- и прочие тренажёры на любой вкус. Людей тоже достаточно. В целом фитнес-клуб работает в привычном режиме, просто не для всех.

Но тут явно не только постояльцы отеля. Например, мы встретили хорошего знакомого Кличко, юриста и нардепа от партии "Европейская солидарность" Сергея Алексеева, который вряд ли живет в гостинице. Скорее всего, как и работники мэрии просто ходит тренироваться в подпольно работающий клуб, зная "пароль".

"Страна" побывала в подпольно работающем в Киеве спортклубе, близком к Кличко

"Страна" побывала в подпольно работающем в Киеве спортклубе, близком к Кличко

Стоимость разовой тренировки — 450 гривен. К слову, оплата доступна на месте или в отеле. Корреспондент “Страны” оплатила на месте через терминал.

"Страна" побывала в подпольно работающем в Киеве спортклубе, близком к Кличко

В целом одна ночь, включая проживание в отеле "11 Mirrors", тренировку в спортзале "для своих" и ужин обошлась "Стране" почти в 7 тысяч гривен. Именно столько стоит возможность пренебречь всеми карантинными ограничениями.

Такова цена "локдауна" в Киеве.

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Теги: news, новости, Украина, локдаун, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
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