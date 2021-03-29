В Тайване поезд впечатался в стену тоннеля. Погибли более 36 человек, еще около 70 ранены

На Тайване произошла крупная железнодорожная катастрофа, здесь поезд сошел с рельсов.

В результате погибли по меньшей мере 36 человек, около 70 получили ранения. По предварительной информации, поезд столкнулся в тоннеле со вспомогательной железнодорожной техникой, в результате чего и произошла трагедия.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 2 апреля.

Авария произошла на востоке острова в уезде Хуалянь (популярном туристическом направлении - Ред.) Поезд двигался по тоннелю "Дациншуй". Всего в поезде находились около 350 человек.

На месте ЧП продолжаются спасательные работы. По последним данным властей, второй и третий вагоны сошли с рельсов, а последующие буквально влетели в стену тоннеля, в результате чего произошла деформация и находящиеся в них люди оказались заблокированы.

Число раненых оценивают более чем в 72 человека, из которых 60 уже были отправлены в больницы.