Бутусов и Мураев чуть не подрались на ТВ

Между экс-нардепом и журналистом началась словесная перепалка, после чего те "вышли поговорить".

В студии телеканала "Украина 24" состоялась словесная перепалка между журналистом Юрием Бутусовым и нардепом прошлых созывов ВРУ Евгением Мураевым, которая едва не закончилась дракой.

Так, между гостями эфира состоялся следующий разговор:

Бутусов: "Насколько мы были слабым государством, можно сейчас увидеть и в этой студии. Господин Мураев — просто российский агент. На русском языке выкладывает нам такие вещи…"

Мураев: "А вы не понимаете?"

Бутусов: "Так, вы не перебивайте, пожалуйста. Я вас не перебивал. Надеюсь, вы имеете какое-то уважение и культуру дискуссии. Я надеюсь. Хоть вы и на русском разговариваете".

Мураев: "Дискуссии — да".

Бутусов: "Так вот, я хочу сказать. Это очень печально, что сейчас находится в студии человек, который закидает нам тезисы, что здесь был конфликт, что ничего не было на Майдане, на войне. Что у нас здесь, извините, кто-то сам что-то спровоцировал".

Мураев: "А есть аргументы?"

Бутусов: "Вы разрешите мне говорить?"

Мураев: "Так вы говорите чушь".

Бутусов: "Вы не в Москве, вы культуре учитесь, пожалуйста".

Мураев: "Мне в Москву запрещен въезд".

Бутусов: "Российская агентура работает, и вы здесь — явный пример тому".

Мураев: "А вы израильская агентура?"

Бутусов: "Обидно слышать ваши слова после десятков погибших на Майдане и 10 тысяч убитых на Донбассе. Вы постыдились хотя бы. Вы не российский гражданин, вы должны вести себя как украинский политик".

Мураев: "Почему мне должно быть стыдно? Я украинский политик"

Бутусов: "Стыдно за ту ложь…"

Мураев. "Да нет, вы просто оправдываете это все 6 лет. И будете отвечать за это тоже".

После этих слов Бутусов встал со своего места и подошел к Мураеву практически вплотную, из-за чего тот отшатнулся. Нардеп прошлого созыва развернулся и начал уходить, а журналист пытался схватить его за руку. После этого оба они покинули студию, удалившись за кулисы. Их пытались успокоить успокоить другие присутствовавшие в студии.

Впрочем, позже Мураев и Бутусов вернулись в прямой эфир и шоу продолжилось в привычном темпе.