Заседание суда по избранию меры пресечения Тупицкому перенесли на 7 апреля

Сегодня, 2 апреля, в 10:00 Печерский райсуд Киева должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда (КС) отменен.

Однако, как сообщил его адвокат, из-за акции протеста под судом, охрана Тупицкого рекомендовала ему не идти в суд, так как это небезопасно. Из-за его неявки в суд заседание перенесли на 7 апреля, на 10:00.

К слову, акция протеста под судом не имеет отношения к заседанию в отношении Тупицкого. Да и самого отстраненного от должности главы КС никто не видел.

Мера пресечения Тупицкому будет избираться по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

В ходатайстве по избранию меры пресечения следствие просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45 400 гривен, а также обязать его не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КСУ, не посещать помещение и здание КСУ, сдать на хранение документы для выезда за границу.