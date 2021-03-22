Полиция в Киеве высаживает людей из переполненных маршруток

В пятницу, 2 апреля, в Киеве сотрудники национальной полиции останавливают переполненные маршрутки и высаживают пассажиров, поскольку согласно действующим правилам карантина в транспорте должно быть занято не более половины сидячих мест.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Обойный рынок. Полиция тормозит все переполненные маршрутки. В данной ситуации 401, уже вторая за три минуты. Штраф будет точно. Народ выгоняют с транспорта. По возможности выбирайте полупустой транспорт", - говорится в сообщении.