Условие введения комендантского часа в Украине назвал Степанов

На сегодня введение в Украине комендантского часа из-за карантина не обсуждается.

На такую меру могут пойти только в случае, если на территории страны будет введено чрезвычайное положение.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "Украина 24".

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение", - сказал Степанов.

По словам министра, механизм введения чрезвычайного положения предусматривает согласование Верховной Радой и утверждение президентом. После этого могут быть введены соответствующие меры.