На горе Поп Иван, что в Карпатах, в пятницу, 2 апреля, наблюдается совсем не весенняя погода

По состоянию на сегодняшний день там выпало до 15 см мокрого снега.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 08:00, 02.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимостю до 50 м), температура воздуха -1°С, ветер северо 11 м/с. За ночь выпало до 15 см мокрого снега", - рассказали спасатели.

Как добавили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области удерживается значительная снеголавинная опасность -третьего уровня.