В суд отправили дело о рекордной "взятке Злочевского"

Обвинительный акт в отношении лиц, пытавшихся передать взятку в $5 млн детективам НАБУ, передали в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению трех лиц в попытке подкупа руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов времен прежней власти", - сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что расследование в отношении организатора преступления - бывшего министра экологии и природных ресурсов по ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 (организация преступления, дача взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

В САП не называют имя упоминаемого экс-министра. Но известно, речь идет о бывшем министре экологии и природных ресурсов Украины Николае Злочевском.

В пресс-службе НАБУ перечислили следующий список обвиняемых: