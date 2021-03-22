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События Сегодня, 16:1954
В суд отправили дело о рекордной "взятке Злочевского"

Обвинительный акт в отношении лиц, пытавшихся передать взятку в $5 млн детективам НАБУ, передали в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению трех лиц в попытке подкупа руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов времен прежней власти", - сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что расследование в отношении организатора преступления - бывшего министра экологии и природных ресурсов по ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 (организация преступления, дача взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

В САП не называют имя упоминаемого экс-министра. Но известно, речь идет о бывшем министре экологии и природных ресурсов Украины Николае Злочевском.

В пресс-службе НАБУ перечислили следующий список обвиняемых:

  • Первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве - ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 369 УК Украины ("пособничество в предоставлении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц");
  • Один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича - ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины;
  • Бывший руководитель одного из департаментов ДФС Украины - ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.
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