 

Голоса за увольнение министра Степанова собирают в Раде

События Сегодня, 17:0850
Голоса за увольнение министра Степанова собирают в Раде

В Верховной Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания, на котором планируется рассмотреть постановление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Уже собрано 90 подписей из 150 необходимых.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин на своей странице в Facebook.

"Под постановлением о созыве внеочередной сессии по увольнению Степанова собрано 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150", - написал Гурин в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, подписи поставили 33 депутата из фракции "Слуга народа", включая председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, фракция "Голос" в полном составе (20 нардепов), "Европейская солидарность" (20 нардепов), два внефракционные депутата, десять нардепов от фракции "За будущее" и четыре от "Оппозиционной платформы - за жизнь".

Источник во фракции "Слуга народа" рассказал "Стране" о ситуации вокруг главы Минздрава. По его словам, у Степанова конфликт с главой комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаилом Радуцким.

"У Степанова помимо "соросят" затяжной конфликт с Радуцким. Сам Радуцкий не против того, чтобы сняли Степанова и собирали подписи. Но Слуги народа не особо активно подписываются, только крыло "соросят" за. Но и сам Радуцкий не хочет идти на должность министра, потому что прекрасно понимает, чем это все закончится. Так что пока резких движений не будет”, — сообщил "Стране" источник.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Степанов, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Главой закарпатских
Главой закарпатских "Слуг народа" вместо киевских стал Тищенко
24-мар-2021, 14:34
Верховная рада не будет заслушивать министра внутренних дел Арсена Авакова в ходе часа вопросов к правительству
Верховная рада не будет заслушивать министра внутренних дел Арсена Авакова в ходе часа вопросов к правительству
15-мар-2021, 13:45
Верещук заявила что отставку Степанова в случае провала вакцинации рассмотрят в
Верещук заявила что отставку Степанова в случае провала вакцинации рассмотрят в "Слуге народа"
19-фев-2021, 10:06
Из фракции
Из фракции "Слуга народа" исключили нардепа Дубинского
2-фев-2021, 09:59
Рассмотреть возможное исключение Дубинского собирается фракция
Рассмотреть возможное исключение Дубинского собирается фракция "Слуга народа"
1-фев-2021, 16:26

Последние новости

17:09
События
41-летний мужчина перепрыгнул турникет и избил полицейскую в киевском метро
17:08
События
Голоса за увольнение министра Степанова собирают в Раде
16:19
События
В суд отправили дело о рекордной "взятке Злочевского"
13:56
События
На горе Поп Иван, что в Карпатах, в пятницу, 2 апреля, наблюдается совсем не весенняя погода
13:54
События
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании, которое пройдет сегодня, займется вопросами "наведения справедливости" в стране
13:53
События
Условие введения комендантского часа в Украине назвал Степанов
13:50
События
Полиция в Киеве высаживает людей из переполненных маршруток
11:03
События
Заседание суда по избранию меры пресечения Тупицкому перенесли на 7 апреля
10:25
События
Об отказе от AstraZeneca заговорили в США
10:24
События
Бутусов и Мураев чуть не подрались на ТВ
10:19
Экономика
Доллар и евро немного "потяжелели" перед выходными
10:17
События
В Тайване поезд впечатался в стену тоннеля. Погибли более 36 человек, еще около 70 ранены
10:15
События
Возобновить раскопки Триполья, прерванные на год коронавирусом планируют в Черкасской области
10:13
События
Что показал глава МИД Украины в своей декларации
10:10
Политика
Новое поле битвы США и Китая назвал Bank of America
09:49
События
В Африке у жителей Танзании нашли новый штамм коронавируса с сорока мутациями
09:47
События
Продажу кроссовок с пентаграммами и человеческой кровью запретили в США
09:40
События
Как правильно носить маску, чтобы не подхватить коронавирус в общественном транспорте объяснили медики
09:10
События
Совещание о передвижении войск РФ у границы с Украиной прошло в НАТО
09:09
События
Причиной реальных беспорядков в Бельгии 1 апреля стала фейковая новость из социальных сетей

Новости ТОП-7

К чему приведет новый запрет на импорт товаров из России5234
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 апреля 20213823
2,5 миллиона долларов у компании своей жены в Белизе одолжил Зеленский2700
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 марта 20212420
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 апреля 20211736
Признать результаты довыборов в Раду недействительными потребовал Кошулинский768
О подготовке России к "миротворческим" действиям на Донбассе заявила Украинская разведка. Что это значит?683

Досуг

Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Во многих странах начались очередные волны эпидемии коронавируса, все больше слухов о том, что в Украине планируют ввести локдаун. А это означает закрытие школ.
Сегодня, 13:1789
Причины поломки турбин
Причины поломки турбин
Машинный турбокомпрессор хоть и считается долговечным, все же со временем в нем могут появиться дефекты. Периодически требуется избавляться от всех неисправностей турбины.
Вчера, 21:06127
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Замена окон является важным этапом при капитальном ремонте или строительстве. Нужно обращать особое внимание на качество изделий, так как от этого зависит эффективность эксплуатации и комфорт внутренней части помещения
Вчера, 16:56124
Особенности выбора дверного замка
Особенности выбора дверного замка
Основным материалом, применяемым для изготовления цилиндровых замковых механизмов, является латунь. Этот материал легко поддается обработке, пластичен, обладает высокой износостойкостью.
31-мар-2021, 20:33184
Советы будущим мамам: как выбрать одежду для малыша?
Советы будущим мамам: как выбрать одежду для малыша?
Беременные женщины часто проводят часы в магазинах, предлагающих детские предметы гардероба и аксессуары. В какой-то момент это может стать довольно утомительным, поэтому рекомендуется перенести свое исследование этого рынка в Интернет.
31-мар-2021, 13:23218
Написание курсового проекта быстро и дешево!
Написание курсового проекта быстро и дешево!
До сдачи курсовой работы осталось очень мало времени? Не знаете, что делать в этой ситуации? Отсутствует возможность написания проекта самостоятельно?
31-мар-2021, 12:26187

События

41-летний мужчина перепрыгнул турникет и избил полицейскую в киевском метро
41-летний мужчина перепрыгнул турникет и избил полицейскую в киевском метро
В конце марта 41-летний житель Киева пытался попасть в метро, перепрыгнув через турникет.
Сегодня, 17:0972
Голоса за увольнение министра Степанова собирают в Раде
Голоса за увольнение министра Степанова собирают в Раде
В Верховной Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания, на котором планируется рассмотреть постановление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.
Сегодня, 17:0853
В суд отправили дело о рекордной "взятке Злочевского"
В суд отправили дело о рекордной "взятке Злочевского"
Обвинительный акт в отношении лиц, пытавшихся передать взятку в $5 млн детективам НАБУ, передали в суд.
Сегодня, 16:1956
На горе Поп Иван, что в Карпатах, в пятницу, 2 апреля, наблюдается совсем не весенняя погода
На горе Поп Иван, что в Карпатах, в пятницу, 2 апреля, наблюдается совсем не весенняя погода
По состоянию на сегодняшний день там выпало до 15 см мокрого снега.
Сегодня, 13:5691
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании, которое пройдет сегодня, займется вопросами "наведения справедливости" в стране
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании, которое пройдет сегодня, займется вопросами "наведения справедливости" в стране
Также коснутся вопросов безопасности. При этом, в Офисе президента обещают сохранять интригу насчет списка тем "до самого заседания".
Сегодня, 13:54211
Условие введения комендантского часа в Украине назвал Степанов
Условие введения комендантского часа в Украине назвал Степанов
На сегодня введение в Украине комендантского часа из-за карантина не обсуждается.
Сегодня, 13:53104
7 Днів