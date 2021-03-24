Голоса за увольнение министра Степанова собирают в Раде

В Верховной Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания, на котором планируется рассмотреть постановление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Уже собрано 90 подписей из 150 необходимых.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин на своей странице в Facebook.

"Под постановлением о созыве внеочередной сессии по увольнению Степанова собрано 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150", - написал Гурин в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, подписи поставили 33 депутата из фракции "Слуга народа", включая председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, фракция "Голос" в полном составе (20 нардепов), "Европейская солидарность" (20 нардепов), два внефракционные депутата, десять нардепов от фракции "За будущее" и четыре от "Оппозиционной платформы - за жизнь".

Источник во фракции "Слуга народа" рассказал "Стране" о ситуации вокруг главы Минздрава. По его словам, у Степанова конфликт с главой комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаилом Радуцким.

"У Степанова помимо "соросят" затяжной конфликт с Радуцким. Сам Радуцкий не против того, чтобы сняли Степанова и собирали подписи. Но Слуги народа не особо активно подписываются, только крыло "соросят" за. Но и сам Радуцкий не хочет идти на должность министра, потому что прекрасно понимает, чем это все закончится. Так что пока резких движений не будет”, — сообщил "Стране" источник.