41-летний мужчина перепрыгнул турникет и избил полицейскую в киевском метро

В конце марта 41-летний житель Киева пытался попасть в метро, перепрыгнув через турникет. Помешать ему спуститься попробовала полицейская.

Злоумышленник накинулся на нее с кулаками.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 30 марта на станции метро "Шулявская". Один из пассажиров перепрыгнул через турникет и попытался спуститься вниз по эскалатору. Дежурившая на станции полицейская установила нарушителя и попросила его покинуть помещение станции метро. В ответ на это мужчина начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в ее сторону, после чего нанес ей удар рукой в ​​лицо.

Полицейская ненадолго потеряла равновесие, однако попыталась успокоить нарушителя и вывести его со станции. Мужчина, находясь уже на эскалаторе, нанес ей еще несколько ударов кулаком в лицо. После этого злоумышленник с места совершения преступления скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции на станции метро "Крещатик".

В результате инцидента полицейская получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб тканей лица и сотрясение головного мозга. Сейчас 41-летнему нарушителю сообщено о подозрении по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.