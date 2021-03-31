Как интервью ТикТок-блогера из Днепра вырвалось в тренды Ютуба

Известная ТикТок-блогер, актриса и инфлюенсер из Днепра Лиза Василенко, которая сейчас живет в Москве, дала откровенное интервью, где нелицеприятно отозвалась об Украине.

Это интервью уже вышло в №1 трендов украинского Ютуба и набрало миллионы просмотров.

В интервью российскому видеоблогеру Ксении Хоффман Лиза рассказала о своей жизни, актерской карьере, отношениях, переезде в Москву, эскорте, изнасиловании и о том, что ей помогло пережить все эти сложные ситуации.

Анализируя свою жизнь, она заявила, что лучше умереть в Москве, чем в Украине. В своих сравнениях двух столиц соседних государств она не выбирает выражений: "Это как небо и земля", - делает она выбор в сторону столицы РФ.

Разбирались, что известно о Лизе и что она еще говорила об Украине.

Что известно о Лизе Василенко

Лиза Василенко - звезда украинского сериала "Школа", который выходил на телеканале "1+1". Она играет популярного блогера Лолу Гавриленко, у которой 200 тысяч подписчиков на канале и самый красивый мальчик в школе - ее парень Паша.

Сама Лиза родом из Днепра. Она рассказала, что детство у нее было "супер крутым: у нее все было и родители все давали". В городе все друг друг знали, она занималась с 14 лет моделингом и побывала во многих азиатских странах (Япония, Китай, Таиланд, Корея). Когда она подписывала контракт и должна была ехать в Японию, ей позвонили и пригласили на кастинг.

Накануне 18-летия Лиза приехала в Киев и спустя 8 неудачных дублей получила роль. А после экранизации первой серии Инстаграм пополнялся на 100 тысяч новых подписчиков ежедневно. Сейчас у девушки 1,5 миллиона подписчиков.

Василенко 22 года, она живет в московском продюсерском центре XO Team и снимает контент для миллионов подростков.

В Украине "всем пох@й на всех"

Она признается, что "всегда хотела переехать" из родного Днепра. По ее словам, её крайней точкой был Киев, а когда она попала в Москву, то поняла, что это "небо и земля".

К городам она не привязывается. "Не хочу нигде оставаться на долгий срок. Дом - это не место, а люди. И я прям гналась за этим. У меня теперь много знакомых по всему миру", - говорит Лиза.

В интервью она также рассказала о неадекватной работе украинской полиции, равнодушии и своем жизненном кредо. "Когда со мной случается какая-то @рень, я всегда думаю о том: всяко лучше сдохнуть тут, чем в Украине...", - сделала она смелое заявление, которое привело в шок ведущую.

В частности, когда девушка вернулась в Днепр, ее избил ее бывший парень. Она вызвала скорую и полицию. Но на вызов приехали только медики, правоохранители сказали, что "у них выходной день" и посоветовали приезжать завтра:

"Я о@ела насколько всем пох@й на всех, на все. Люди, которые должны нас защищать... нет".

Лиза рассказала о своей семье, которая всегда была против ее переезда в Москву. Мама Анна - психолог, психотерапевт, в прошлом переводчик с английского языка, отец работает на таможне.





"Уехала бы в Америку, никто бы не хейтил"

Аудитория захейтила Лизу за переезд в Москву, посчитав, что это непатриотично. По словам Лизы, ей приходится слушать упреки в том, что она променяла страну, и прочие неприятные вещи. Но говорит, что никак на это не реагирует.

"Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Это тупость - судить человека по его национальности, по тому, куда он уехал или не уехал. Да, блин, уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда. Только сугубо из-за того, что Россия и Украина срутся, почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся. Это ненормально. И если люди уже так реагируют - то это край. Не имеет смысла общение", - считает Лиза.

Она говорит, что в Москве тяжело в плане работы, но этот город дает ей больше возможностей.

"На родину я не хочу, но и в Москве оставаться не хочу. Это промежуточный этап в моей жизни, который я должна пройти. Он мне что-то даст, и я готова к этому. Но иногда меня ломает. Это связано с людьми. Я очень восприимчива... И меня может убить очень много чего, но не добить. Я все равно восстану и всех раз@бу", - откровенничает Лиза.

Она соглашается с ведущей, что многие молодые украинцы сейчас переезжают в Москву. "Там делать нечего. Многие приезжают, переезжают. Даже удивительно мне было, что большая волна началась особенно в этом году... Но почему нет? Это круто. Новые возможности. И правда, в Украине их очень мало", - говорит Василенко.

Сейчас видео находится на вкладке №1, и его уже просмотрели свыше 2,5 миллионов.