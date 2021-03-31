Кто и зачем устроил стрельбу в столичном супермаркете

Сегодня, 2 апреля, в Киеве мужчина открыл стрельбу в продуктовом магазине "Велмарт". Он ранил охранника в ответ на требование надеть защитную маску.

"Страна" рассказывает детали этого происшествия и публикует эксклюзивную информацию о личности "стрелка". Ним оказался 32-летний семьянин, владеющий зарегистрированным оружием.

Стрельба в Велмарте на проспекте Победы - что произошло

ЧП произошло в супермаркете "Велмарт", в ТРЦ "Украина на проспекте Победы.

32-летний житель столицы зашел в магазин без маски, в связи с чем получил замечание от охранника. В ответ он достал пистолет и дважды выстрелил. Охранник получил травмы в область головы и туловища. Об этом сообщает Киевская прокуратура.

Анкетные данные пострадавшего устанавливаются. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, диагноз пока неизвестен.

Стрелка задержали на месте происшествия. На данный момент решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.

Мужчина будет обвиняться по ч.4. статьи 296 УК Украины - "Хулиганские действия с применением оружия". Санкция по ней - от трех до семи лет тюрьмы.

Что известно о стрелке из Велмарта

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью "Стране", что стрелявшим оказался Коваленко Владимир Николаевич 9.04.1989 года рождения (на днях исполняется 32 года), который проживает в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

Выстрелы производились из зарегистрированного пистолета "Вий", разрешение на которое действительно до 8 сентября 2023 года. Это травматическое оружие - на него нужно получать разрешение МВД.

То есть потенциально интересно, кто такому человеку вообще мог позволить иметь пистолет.

Мужчина с аналогичным ФИО есть на сайте электронных деклараций. Он служит в спасательном отряде №6 города Переяслава и работает водителем пожарной команды.

Тот ли это человек - доподлинно неизвестно. Но пока совпадают и фамилия-имя-отчество, и город, указанный Антоном Геращенко. Также сотрудник ГосЧС мог иметь право на получение травматического оружия.