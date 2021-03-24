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События Сегодня, 09:5447
Памятную синагогу в виде книги из столетнего дуба откроют в Бабьем Яру

В апреле Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" откроет в Бабьем Яре новый объект – место для молитв, символическую памятную синагогу.

Ее возведут за памятником "Менора" у склона яра.

Об этом сообщается на сайте центра.

Синагогу в виде книги спроектировал швейцарский архитектор, профессор Базельского университета Мануэль Герц, который также является автором уникальной синагоги в Майнце. Конструкторские и художественные работы выполняли украинские механики, инженеры и художники.

"Меня вдохновила идея, что синагога может быть книгой, которую мы приходим вместе читать и попадаем во вселенную рассказов, раскрывающих историю. Смысл в том, что она будет возведена на священной земле. Это будет не только дань памяти погибшим, но и взгляд в будущее", – объяснил Герц.

Здание высотой около 12 метров в закрытом виде представляет собой плоскую вертикальную конструкцию, которая открывается вручную. Оно изготовлено из амбарного дуба столетней давности, который собирали с разных старых заброшенных сооружений.

Потолок синагоги, украшенный узорами в виде карты звездного неба, воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941 года с 20:00 до 20:30. Также конструкция украшена узорами и текстами молитв, которые повторяют интерьер старинных синагог на Западной Украине – в Ходорове и Гвоздце, уничтоженных во время Второй мировой войны.

"В своей работе мы ориентируемся на эти две синагоги Западной Украины XVII-XVIII веков, на восстановленные росписи. Это одни из самых интересных росписей синагог, которые сохранились в Центральной и Восточной Европе до наших дней. Они представляют собой уникальный каталог еврейской символики и эмблематики", – отметила художница Галина Андрусенко, которая вместе с коллегами работает над росписью стен синагоги.

Также уникальность этих синагог, по ее словам, заключается в яркости и полихромности. 

"Изображения очень интересные, символические животные и фантастические существа расположены в медальонах и за их пределами. Они обплетаются растительным орнаментом, декоративными цветами. По замыслу, эти росписи должны составлять впечатление портала в большой сказочный мир, наполненный разнообразием флоры и фауны, где каждое из творений прославляет своими способами Всевышнего", – добавила она.

Несмотря на внушительные размеры, углубленного фундамента у конструкции нет, она располагается на деревянной платформе, которая нависает над яром.

"Это сложный участок, есть опасность смещения грунтов, рядом овраг, есть деревья, которые нельзя трогать, и мы смогли установить конструкцию без фундамента. Опорой для арт-объекта является железобетонная плита, которая стоит на поверхности земли. Мы убрали только траву", - рассказал конструктор объекта Дмитрий Писаревский.

Возведение объекта происходит в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" и Министерством культуры и информационной политики Украины на основании соответствующих исследований территории и разрешения министерства.

 "Территория Бабьего Яра – место убийства и вечного покоя для десятков тысяч евреев, ставших жертвами преступного нацистского режима. Сейчас тысячи людей посещают Бабий Яр, чтобы почтить память жертв трагедии и помолиться за усопших на этом месте", – отметил Яков Дов Блайх, главный раввин Киева и Украины, член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста.

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Теги: news, новости, Украина, Бабий_Яр, 7dniv, 7dnivinfo  
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