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События Сегодня, 09:5549
О решении СНБО по вакцинации от коронавируса объявил Данилов

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 2 апреля кроме прочего обсуждали тему вакцинации населения против коронавируса.

Уже скоро будет опубликован указ президента, связанный с решением СНБО по прививочной кампании.

Об этом заявил секретарь Совета  Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, и одним из ключевых вопросов на рассмотрении, а я бы хотел на это обратить внимание, рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, касающееся вакцинации нашего населения", - анонсировал Данилов.

Правда, детали решения СНБО его секретарь не раскрыл.

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Теги: news, новости, Украина, Данилов, 7dniv, 7dnivinfo  
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