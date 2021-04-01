В Киеве начали незаконно продавать пропуска для проезда в транспорте спустя несколько часов после их появления

В Киеве спустя несколько часов после появления специальных пропусков для проезда в общественном транспорте их начали незаконно продавать в интернете.

В КГГА попросили заняться этим полицию.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

"Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в Главное управление Национальной полиции из-за объявления о продаже в сети Интернет спецбилетов для проезда в общественном транспорте. Сегодня началась выдача спецбилетов на проезд в общественном транспорте. И сразу в сети Интернет стали появляться объявления об их продаже", - говорится в нем.

Как рассказали в департаменте, спецбилеты бесплатно выдаются для перевозки медицинских, социальных работников, правоохранителей, работников жилищно-коммунальной сферы, а также работников супермаркетов и аптек.

Кроме того, в сообщении прикрепили заявление о вышеуказанном правонарушении отправленное в полицию.

Согласно ему, в пятницу в 17:31 на сайте OLX было зафиксировано сообщение о продаже спецбилета для проезда в общественном транспорте по цене 100 гривен любым лицам.

В объявлении также указан контактный номер телефона продавца.

"Такими действиями лицо, которое разместило данное объявление, вводит в заблуждение жителей города Киева, работников предприятий, учреждений и организаций, которым такой специальный билет выдается на безвозмездной основе и дискредитирует работу Департамента и городской власти в целом в такое непростое для города и страны время..." - добавлено в нем.